Messi vuelve a España por un premio que faltaba en su colección

Lionel Messi regresó a España para recibir uno de los reconocimientos que faltaban en su colección. El delantero del Inter Miami llegó a Oviedo, donde este viernes 23 de octubre recogerá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción que reconoce su trayectoria futbolística y su aportación social.

El campeón del mundo con Argentina despertó la expectación de los aficionados que se reunieron en las inmediaciones del Hotel de la Reconquista. Los seguidores del argentino buscaron un autógrafo, una fotografía o la oportunidad de observar de cerca al futbolista durante su llegada a la capital asturiana.

La visita de Messi tiene como acto central la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor, donde recibirá el galardón durante un evento presidido por los reyes de España. Su agenda también contempla actividades con la comunidad educativa, como parte del programa que acompaña a los premios.

El jurado anunció la elección del argentino el pasado 3 de junio. La distinción añadió un reconocimiento institucional a una carrera marcada por campeonatos y premios individuales, además de su influencia entre distintas generaciones de aficionados.

Un reconocimiento más allá de los goles

La trayectoria de Messi tuvo uno de sus capítulos principales con la conquista del Mundial de Qatar 2022. El título con Argentina se sumó a los éxitos que consiguió durante su etapa con el Barcelona y a los logros que posteriormente alcanzó con el Inter Miami.

El argentino construyó buena parte de su carrera en España, donde pasó de las categorías formativas del conjunto azulgrana a convertirse en uno de sus máximos referentes. Su regreso lo coloca ahora en un escenario distinto al de los estadios: una ceremonia que reconoce el alcance de su trayectoria.

Su aportación fuera del terreno de juego también forma parte del homenaje. Messi ha participado en iniciativas relacionadas con la educación y la salud infantil, además de desarrollar una labor solidaria mediante la Fundación Leo Messi y su colaboración como embajador de Unicef.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue trayectorias que muestran la dimensión social de la práctica deportiva y su capacidad de beneficiar a las personas. El reconocimiento al rosarino abarca tanto su desempeño como futbolista como el impacto de su figura fuera de la competencia.

Messi tendrá un encuentro con estudiantes

El futbolista argentino tiene programada este jueves una reunión con niños y jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, dentro de las actividades de la semana de los premios.

La convocatoria está orientada principalmente a estudiantes de centros educativos que participaron en “El juego del 10”, una propuesta del programa cultural “Toma la palabra” que utiliza la figura de Messi como punto de partida para desarrollar actividades escolares.

La iniciativa busca acercar el futbol a la educación y promover valores como el respeto, la empatía y la inclusión. Los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir una actividad con el protagonista que inspiró sus trabajos.

¿Qué incluye el Premio Princesa de Asturias?

Messi recibirá una escultura creada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50 mil euros, los elementos que acompañan a cada una de las ocho categorías de los premios.

La ceremonia del viernes reunirá a los galardonados de distintas disciplinas en el Teatro Campoamor. El argentino acudirá como representante del deporte, en una visita que suma un homenaje institucional a su colección de reconocimientos.