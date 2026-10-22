Todos de pie en Oviedo para recibir a Messi

La estancia de Lionel Messi en Oviedo está causando una gran expectación y un momento muy emotivo se vivió en el Polideportivo de la entidad, donde todos los asistentes se pusieron de pie para recibir al futbolista argentino, previo a la ceremonia del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, que se realizará este viernes y que será presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.

“Démosle la bienvenida al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, Leo Messi”, mencionó el maestro de ceremonias, donde las personas se pusieron de pie para recibirlo. El argentino subió al estrado en medio de aplausos y vítores, donde también se pudo apreciar varias banderas y playeras de Argentina.

Lionel Messi ofreció una charla sobre los valores del futbol AFP

El encuentro con escolares asturianos fue organizado por el Premio Princesa de Asturias.

“Hace mucho tiempo que no venía a España, y poder llegar y recibir este cariño otra vez, la verdad que es una felicidad enorme, es un privilegio estar acá con ustedes y esperemos que este rato que tenemos juntos que lo podamos disfrutar y que la pasemos bien”, mencionó Messi.

El campeón del mundo ofreció una charla sobre los valores del futbol y la forma en cómo se trasladan fuera del deporte.

“Quiero ganar, y a veces discuto con mis hijos por nuestras diferencias sobre algunos juegos y debatimos sobre ellos, bueno, creo que lo hacemos todo el tiempo, jugamos con el balón constantemente”, señaló.

Messi afirmó que Oviedo será una ciudad especial para él y le dejará un hermoso recuerdo. El argentino cerró el acto jugando con dos niños con necesidades especiales.

El “10” de Argentina obtuvo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su talento y excepcional trayectoria deportiva, sin olvidar su labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.