Mercedes encuentra respuestas con Antonelli, pero Russell sigue en problemas

Mercedes llegó a Marina Bay en busca de respuestas sobre el paquete de actualizaciones que presentó en Malasia, y las encontró a través de Kimi Antonelli, quien, pese a no ser el más rápido, tuvo un avance significativo. Por su parte, las especificaciones de Russell apuntaban a ser la mejor opción, pero el Británico perdió ritmo considerablemente en la calificación de Singapur.

Este fin de semana, la diferencia en el ritmo de ambos pilotos estuvo marcada por las especificaciones que presentaron sus monoplazas. Antonelli llevó el paquete de siete actualizaciones centradas en el piso y el eje trasero, pero con la incorporación del ala delantera del GP de Canadá.

De igual forma, finalizó sexto en la calificación para el GP de Singapur, pero, tras los arreglos en su monoplaza, no logró sentirse de la misma manera.

Fue principalmente solo para asegurarme de que el coche se sintiera como ayer después del choque de esta mañana, pero no se sintió del todo igual. En toda honestidad, sabes, ayer tuve un gran ritmo, estuvimos en el top tres casi en cada vuelta que completé y hoy ni siquiera estuve en el top 5 en ningún momento durante la sesión. Así que sí, necesitamos intentar entender por qué fue así”, expresó George Russell en la zona de entrevistas del GP de Singapur.

El W17 de George Russell tras su DNF en la carrera Sprint de Singapur reuters

Por su parte, Kimi Antonelli fue de menos a más, al menos durante la calificación para la carrera del domingo, ya que ha ido entendiendo cada vez más el nuevo paquete aerodinámico del W17.

El coche definitivamente se sintió en un mejor lugar hoy, aunque la ventana es muy pequeña cuando el coche opera. Pero, especialmente durante la clasificación, cuando intentas encontrar más tiempo, el coche siempre reacciona un poco diferente. Esto también podría ser de curva a curva”, aseguró a Sky Sports.

Kimi Antonelli sigue encontrandose con el W17 reuters

Si bien los cambios en el piso y la nueva suspensión trasera aún vuelven impredecible el auto de Mercedes, el joven italiano reafirmó que mantiene la esperanza de que sus ingenieros encuentren la puesta a punto óptima para su funcionamiento.

Creo que el equipo hizo un trabajo realmente bueno, ya que, en primer lugar, encontramos los problemas y ahora estamos en condiciones de entender más el paquete. Y ahora se trata de intentar encontrar la ventana correcta con la configuración para asegurarnos de que el paquete funcione en esta especificación”, aseveró a Sky Sports.

Los toros rojos son una auténtica amenaza

Toto Wolff puso atención en el rendimiento del garaje de Red Bull, que encontró la velocidad necesaria para colocar a Max Verstappen en la pole position en dos circuitos de características diferentes. Por lo que el directivo, pese a liderar con amplio margen los mundiales de pilotos y constructores, destacó la evolución de los austríacos en las últimas carreras.

Definitivamente es una preocupación el paquete coche-motor-piloto de Red Bull. Parece que Max, hace dos o tres años, era muy dominante y, hay que reconocerlo, es inesperado, pero se lo merecen”, puntualizó para DAZN f1 España.

Toto Wolff habló acerca del ritmo de Mercedes. reuters

Asimismo, destacó la mejora en el entendimiento del monoplaza de Kimi Antonelli con las nuevas actualizaciones, aunque reconoció que será complicado pensar en una victoria en un circuito callejero como Marina Bay, donde las oportunidades de adelantamiento son limitadas.