Yolanda Andrade: famosos que se han acercado a ella tras anunciar que dejará sus medicamentos

Yolanda Andrade recientemente reveló que tomó la decisión de alejarse poco a poco de buena parte de los medicamentos que ha tomado durante los últimos años. La conductora explicó que mantendrá aquellos que necesita para controlar el dolor, pero que buscará reducir progresivamente el resto.

La declaración ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando Andrade habló con sus seguidores a través de una transmisión en Instagram. La presentadora, quien ha enfrentado diversos problemas de salud, entre ellos un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), contó que el último año y medio ha sido especialmente complicado para ella, con visitas al hospital, estudios y diferentes tratamientos.

Ya no voy a tomar medicamentos, solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco quiero alejarme de todo”, dijo en aquella ocasión.

Yolanda también relató que hay días en los que tiene dificultades para caminar, hablar o levantarse, mientras que en otros momentos consigue recuperar parte de sus capacidades.

Su decisión generó preocupación entre sus seguidores y también provocó muestras de cariño de personas cercanas a ella. En los últimos días, algunas figuras del espectáculo han buscado a la conductora para acompañarla, recordar viejos tiempos o simplemente hacerle saber que cuenta con su apoyo.

Maribel Guardia se reencontró con Yolanda Andrade

Yolanda Andrade, conductora. @maribelguardia

Uno de los acercamientos más recientes fue el de Maribel Guardia, quien visitó personalmente a Yolanda Andrade. Ambas pasaron varias horas juntas, compartieron historias, recuerdos y momentos de humor, en una reunión que Maribel posteriormente mostró a través de sus redes sociales.

La actriz habló con cariño de su amiga y destacó la actitud que encontró en ella durante la visita. Maribel aseguró que le conmovió verla con alegría, fuerza y fe, a pesar del difícil momento que atraviesa.

El encuentro ocurrió pocos días después de que Yolanda hablara sobre su decisión de reducir los medicamentos. Posteriormente, Maribel también explicó que respeta la decisión de su amiga y que lo más importante para ella es acompañarla y estar a su lado.

Diego “El Cigala” tuvo una videollamada con Yolanda

Durante la visita de Maribel Guardia también hubo un momento especial con Diego “El Cigala”. El cantante español se comunicó con Yolanda mediante una videollamada y aprovechó la ocasión para conversar con ella y dedicarle una serenata.

El encuentro a distancia estuvo acompañado de música, risas y recuerdos. Incluso interpretaron juntos “Te quiero”, de Nino Bravo, en uno de los momentos más emotivos de la reunión.

Aunque El Cigala no estuvo físicamente en la casa de Yolanda, su participación permitió que también pudiera acompañarla en este momento y expresarle personalmente su cariño.

Alejandro Fernández le envió un mensaje

Yolanda Andrade, conductora. @alexoficial

Otro de los famosos que recientemente mostró su apoyo a Yolanda Andrade fue Alejandro Fernández. El cantante compartió en redes sociales fotografías de una convivencia de años atrás en la que aparece junto a la conductora, Montserrat Oliver y Mónica Noguera.

Las imágenes sirvieron para recordar la amistad que mantiene con Yolanda y acompañar un mensaje en el que le expresó todo su cariño y le deseó fuerza. Alejandro también reconoció que la tiene muy presente y que la extraña.

Su publicación se dio a conocer el 7 de octubre, por lo que se convirtió en una de las muestras de apoyo más recientes hacia la conductora después de que hablara públicamente sobre su decisión de modificar su medicación.

Montserrat Oliver, una de sus amigas más cercanas

Montserrat Oliver también ocupa un lugar importante en la vida de Yolanda Andrade. Aunque no se ha documentado un nuevo reencuentro entre ambas específicamente después del anuncio sobre los medicamentos, su amistad se ha mantenido durante décadas.

Las dos trabajaron juntas durante años en televisión y han compartido algunos de los momentos más importantes de sus vidas. En medio de los problemas de salud de Yolanda, Montserrat ha hablado públicamente sobre ella y ha pedido respeto y apoyo para su amiga.

Yolanda Andrade, conductora. @yolandaamor

Poco antes de que Andrade hiciera su anuncio sobre los medicamentos, incluso regresó al programa Montse & Joe, donde volvió a compartir pantalla con Oliver. Durante aquella conversación, Yolanda habló de su enfermedad, de los momentos complicados que ha vivido y de su manera de afrontar esta etapa.

Raúl de Molina también le mostró su apoyo

Raúl de Molina es otra de las figuras que ha hablado públicamente sobre Yolanda. El conductor de El Gordo y La Flaca le dedicó un mensaje de apoyo y destacó la fortaleza que ha mostrado durante los últimos años.

Aunque su mensaje ocurrió antes de que Yolanda anunciara su decisión sobre los medicamentos, es alguien que ha externado su apoyo a la conductora, por lo que su muestra de cariño se suma al apoyo de distintas personas del medio.

¿Cómo está actualmente Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade, conductora. @yolandaamor

Tras revelar su decisión de alejarse gradualmente de algunos medicamentos, Yolanda también ha compartido en redes sociales algunas de las alternativas a las que ha recurrido durante este proceso.

A finales de septiembre mostró imágenes de una sesión de la llamada “terapia escalar”. La práctica no cuenta con evidencia científica suficiente que permita considerarla un tratamiento comprobado para la ELA, por lo que se trata de una experiencia que Andrade decidió compartir con sus seguidores.

Es importante aclarar que Yolanda no ha dicho que haya abandonado por completo la atención médica, sus propias declaraciones indican que pretende reducir gradualmente algunos medicamentos y conservar los que considera necesarios para controlar el dolor.

En medio de esta situación, los mensajes y encuentros de personas como Maribel Guardia, Diego “El Cigala” y Alejandro Fernández muestran el respaldo que Yolanda Andrade continúa recibiendo de amigos y figuras cercanas del mundo del espectáculo.

La decisión anunciada de Andrade sobre los medicamentos tomó importancia luego de que en un pasado live con Thalía, la cantante dio a conocer que uno de sus médicos le mencionó en alguno momento una estimación de año y medios de vida debido a su diagnóstico de ELA.

La conductora comentó el dato durante una plática con la cantante Thalía, enfocándolo con serenidad y considerando que tiene tiempo para despedirse y hacer cosas pendientes.

No obstante, esa cifra no representa una sentencia exacta ni una fecha fija de fallecimiento calculada desde el momento en que lo hizo público, ya que la evolución de su enfermedad depende de diversos factores de salud.