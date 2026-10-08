Hasta Siempre, Maricarmen: cientos de personas marchan en Madrid

Cientos de personas marcharon este jueves por las calles de Madrid en homenaje a María del Carmen Abascal, Maricarmen, quien falleció a los 87 años después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que vivió durante 71 años.

La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinas, comenzó alrededor de las 20:00 horas frente a la estatua de El Oso y el Madroño, en la Puerta del Sol, y avanzó por la calle Alcalá hasta la vivienda ubicada en el número 46 de la calle Sainz de Baranda, de donde Maricarmen fue desalojada hace dos semanas.

La mujer falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde el pasado 23 de septiembre, después de haber sido desahuciada de su hogar.

Al frente de la marcha, el Sindicato de Inquilinas llevó un centro de flores con un mensaje dedicado a la mujer: “Seguiremos luchando por ti. Te quiere tu Sindicato”. Detrás, los manifestantes caminaron con pancartas y carteles para recordar a Maricarmen y exigir mayores garantías para las personas en riesgo de perder su vivienda.

Durante el recorrido, los asistentes corearon consignas como “No son muertes, son asesinatos”, en referencia a los recientes fallecimientos vinculados, según los manifestantes, con situaciones de desahucio. También se escuchó “Maricarmen somos todas”, en homenaje a María del Carmen Abascal, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España.Velas, flores y mensajes frente a su antigua casa

Al llegar al inmueble donde Maricarmen vivió durante más de siete décadas, los participantes dejaron velas, flores y mensajes de apoyo frente al portal del que fue desalojada.

Uno de los carteles colocados en el lugar resumió el reclamo de los manifestantes: “Mercadear con las casas es traficar con la vida. Que la vivienda no cueste ninguna vida más. Gracias, Maricarmen”.

La movilización convirtió el recorrido entre la Puerta del Sol y la vivienda de Maricarmen en un acto de homenaje, pero también en una protesta contra las condiciones que enfrentan las personas con dificultades para conservar un hogar.

El caso de María del Carmen Abascal ocurre en un contexto de presión sobre el acceso a la vivienda en Madrid, donde el incremento de los alquileres y la escasez de vivienda asequible han colocado los desahucios y la dificultad para mantener una residencia estable entre los principales temas del debate público.

El Sindicato de Inquilinas ha utilizado el caso de Maricarmen para reclamar mayores garantías frente a los desalojos y medidas que permitan desvincular el acceso a una vivienda de la capacidad económica de los hogares.

La protesta también reavivó el debate sobre la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y sobre la responsabilidad de las instituciones ante los casos de desahucio. En España existen mecanismos de protección para determinados hogares en riesgo de exclusión, aunque su aplicación depende de las circunstancias económicas y familiares, así como de las características de cada procedimiento y de las decisiones judiciales y administrativas correspondientes.

Para los manifestantes, la muerte de Maricarmen representa un llamado de atención sobre las consecuencias sociales de la crisis de vivienda. “Hasta siempre, Maricarmen” fue el mensaje que acompañó la marcha por Madrid.