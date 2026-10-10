¡Regreso goleador! César Montes olvida su lesión y marca con el Lokomotiv (VIDEO)

El defensa mexicano César Montes se hizo presente en el marcador en la contundente victoria del Lokomotiv de Moscú por 5-0 ante el Fakel Vorónezh, en duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga Premier de Rusia. El zaguero contribuyó al triunfo de su equipo como visitante y volvió a la actividad con una anotación tras superar una lesión.

Tras superar un desgarro muscular que lo marginó de la convocatoria con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA, el canterano de Rayados demostró que está plenamente recuperado. Montes arrancó como titular, disputó los 90 minutos y se sumó al ataque con éxito. Al minuto 49, aprovechó una pelota parada tras un tiro de esquina y un recentro en el área chica para definir casi de punta con la pierna derecha, venciendo al arquero rival y decretando el 3-0 momentáneo que sepultó las aspiraciones del Fakel.

¿CÓMO FUE EL REGRESO DE CÉSAR MONTES CON EL LOKOMOTIV?

La anotación tuvo un significado especial para el defensor mexicano, quien regresó a las canchas después de perderse los compromisos recientes de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA debido a una lesión.

Su retorno con gol representa una oportunidad para recuperar ritmo de competencia y consolidarse nuevamente en la dinámica del Lokomotiv de Moscú, equipo con el que busca mantener regularidad en el futbol europeo.

CÉSAR MONTES, CON LA MIRA EN EL LOKOMOTIV Y LA SELECCIÓN MEXICANA

Con esta actuación, Montes volvió a demostrar su capacidad para aportar en las dos áreas, además de cumplir con sus funciones defensivas. Su desempeño en Rusia también mantiene la atención sobre los futbolistas mexicanos que militan en Europa.

El zaguero buscará dar continuidad a su actividad con el Lokomotiv de Moscú y mantener un nivel competitivo de cara a los próximos compromisos del club y a futuras convocatorias de la Selección Mexicana.