¡Perrito ARMY! Lomito se une al concierto de BTS en Perú y se roba el show

¡Llegó el perrito ARMY! Un lomito se unió al concierto de BTS en Perú y se robó el show durante la caminata de los idols en el Estadio Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Después de meses de espera, el “BTS World Tour Arirang” llegó a Lima, Perú, teniendo como base la euforia del fandom morado, bajo el nombre de ARMY. Fue en este contexto que la banda surcoreana estuvo a punto de obtener un famoso freebie mientras daban la tradicional caminata para ver a sus fans más de cerca.

En medio del despliegue de luces, ARMY Bombs y la desbordante energía del público, un asistente inesperado capturó por completo la atención de las redes sociales y de la multitud presente: un simpático perrito callejero que decidió sumarse al show sin pagar entrada.

Aunque el personal de seguridad tuvo que intervenir de manera respetuosa para retirarlo y garantizar el orden del evento, el recuerdo de su caminata triunfal quedó inmortalizado en decenas de videos compartidos en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram.

Concierto BTS en Perú BTS

Perrito se une al concierto de BTS en Perú

Fue durante la tradicional caminata en la canción “IDOL” cuando un perrito callejero de nombre Güero apareció en el pasillo central por donde los integrantes de BTS estaban haciendo su recorrido.

Como se puede ver en los videos compartidos en redes sociales, el lomito empezó a caminar en el estadio, sin imaginarse que estaba cumpliendo el sueño de muchas ARMY al estar tan cerca de sus cantantes favoritos.

Los celulares de las presentes apuntaron hacia el canino, transformándolo en la verdadera estrella de la noche y demostrando que la música de la agrupación surcoreana es capaz de convocar hasta a los miembros más peludos del hogar.

El perrito caminó en dirección hacia donde caminaban RM, Jin, Suga, j-hope, V, Jimin y Jungkook, quienes no se percataron del momento tan “perrón” que estaba aconteciendo.

Sin embargo, antes de que pudiera ocurrir algún problema entre los bailarines, los integrantes de BTS y el propio Guero, un personal del staff del grupo lo cargó y lo retiró de la zona.

En videos desde otros ángulos, se observa que el perro se encontraba en un lugar cercano a la zona de pie del estadio; sin embargo, abrieron la puerta y corrió hacia donde estaba sucediendo el espectáculo, quizá alertado por la música, las luces y los gritos.

La presencia de un animal en medio de la multitud puede representar riesgos involuntarios, tanto para los asistentes, que podrían tropezar, como para el propio perro, quien corre el peligro de ser pisado o de asustarse.

De acuerdo con las imágenes difundidas por los propios espectadores, la retirada del can se realizó de manera pacífica y cuidadosa.

¿Cómo llegó un perro al concierto de BTS en Perú?

Güero, el ahora conocido también como “Perrito ARMY”, es parte de los muchos lomitos y gatos que suelen vivir en las inmediaciones del Estadio San Marcos; específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales y otros lugares del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

De acuerdo con una publicación compartida por el Refugio San Marquino, estos animalitos son parte de la vida universitaria e hicieron del lugar su hogar. Mediante el post, se pedía a los asistentes que no los expulsaran de la zona, no los maltrataran y, si podían, dejarles agua y comida en lugares limpios.

Por medio de fotografías, se compartió no solo cómo era Güero y por qué fue fácil identificarlo como el protagonista del concierto de BTS en Perú, sino también a otros de sus compañeros perritos, como Mochi, Pantera y Flor.