Rayo Vallecano vs Athletic Club es suspendido por protestas contra Martín Presa

El esperado regreso del Rayo Vallecano al Estadio de Vallecas, tras 146 días de ausencia, terminó de forma abrupta este sábado. El encuentro correspondiente a la octava jornada de Liga frente al Athletic Club tuvo que ser suspendido definitivamente en el minuto 13 debido a las continuas y multitudinarias protestas de la afición local contra el presidente del club, Raúl Martín Presa.

El clima de tensión era patente desde los instantes previos al inicio del choque. Cánticos como "Presa, vete ya", "Martín Presa, fuera de Vallecas" o "Cobarde, Presa es un cobarde" resonaron en las gradas en un ambiente cargado de crispación tras un inicio de temporada especialmente convulso.

El desencadenante directo de esta fractura social entre la hinchada y la directiva se remonta a las deficiencias del feudo franjirrojo. La Comunidad de Madrid había suspendido cautelarmente la concesión del estadio tras una auditoría que sacó a la luz graves problemas de seguridad, mantenimiento y salubridad. Esta situación obligó al Rayo a desplazarse a Leganés para disputar sus encuentros como local en el estadio de Butarque durante los primeros meses del curso.

La protesta central, convocada por la afición para el minuto 13 de partido, se materializó de forma masiva. Miles de aviones de papel con el lema "Salvemos al Rayo" cayeron sobre el terreno de juego. Sin embargo, en su interior contenían pelotas de plástico y canicas, lo que representaba un peligro evidente para la integridad física de los futbolistas.

El colegiado del encuentro, José María Sánchez Martínez, detuvo el juego por primera vez durante aproximadamente 12 minutos para limpiar la superficie de juego, labor en la que colaboraron los propios jugadores del Rayo Vallecano. A pesar de que los capitanes franjirrojos, Isi Palazón y Óscar Valentín, acudieron a la grada para dialogar con los aficionados y pedir calma, el choque no pudo reanudarse con normalidad.

Apenas unos segundos después de volver a poner el balón en movimiento, los lanzamientos se reanudaron en la zona defendida por el guardameta Augusto Batalla. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en el césped, Sánchez Martínez decretó la suspensión definitiva del encuentro y ordenó la retirada de ambas plantillas a los vestuarios tras consultar con los técnicos y capitanes.

Antes de abandonar el terreno de juego, el público de Vallecas dejó una estampa de deportividad al despedir con aplausos y cánticos de apoyo a la plantilla del Athletic Club. A continuación, la afición rindiá tributo a sus propios futbolistas, quienes se acercaron al fondo para agradecer el respaldo de su hinchada en una jornada aciaga para la entidad.