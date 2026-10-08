"Welcome Home" de Apple: Cuándo es, qué presentarán y a qué hora verlo en México

Se esperaba que el cierre del 2026 fuera intenso para Apple y, casi un mes después del lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max así como del esperado iPhone Duo, el primer plegable de la compañía, la firma de Cupertino citó a la prensa para un nuevo evento llamado "Welcome Home".

La compañía no dio más información sobre el evento que se desarrollará el martes 13 de octubre, pero todo indica que se tratarán de dispositivos enfocados en el hogar, con lo cual la posibilidad de que algunos esperaban el ansiado iPhone 18 no se realizará por ahora.

¿Qué podría lanzar Apple el 13 de octubre de 2026?

Desde hace un tiempo, medios especializados como Macrumors han señalado que, en este momento del calendario, Apple estaría presentado tres dispositivos. El primero de ellos sería la cuarta generación del Apple TV 4K, dispositivo que no se renuevan desde late 2022.

Según el medio especializado, la nueva versión podría traer uno de los chips más recientes usados en los iPhone para poder dar soporte a Apple Intelligence y una versión avanzada de Siri, además de conectividad Wi-Fi 7.

Junto a ello también llegaría el HomePod mini 2, pero también el primer HomePod con pantalla para hacer competencia a otros dispositivos como Alexa de Amazon.

¿A qué hora será el evento de Apple en México?

Para el público en México, las novedades comenzarán a desplegarse en la plataforma web de la compañía a partir de las 7:00 AM (tiempo del centro de México) del martes 13 de octubre.

Por ahora, Apple no ha anunciado una transmisión en vivo.

¿Cuándo se espera el lanzamiento del iPhone 18?

El lanzamiento del modelo base del iPhone 18 así como otras variantes son esperadas para el primer cuarto del 2027, esto como parte de la nueva estrategia de diversificar los lanzamientos.