Wolff arremete contra fanáticos por supuestos sabotajes a Russell: "He oído que soy Satanas"

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, respondió a las críticas sobre posibles teorías de conspiración contra George Russell, esto durante la conferencia de prensa del viernes en el Gran Premio de Singapur ante las sugerencias en redes sociales de que podría tener un favoritismo con Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato.

La ola de críticas aumentó luego de la falla en la unidad de potencia que Russell sufrió en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, esto generó una ola de críticas de un sector de los aficionados quienes acusaron que, todos los inconvenientes le sucedían al coche del británico y no al del italiano.

"Son gente sin cerebro, cualquiera que piense eso. Es completamente disparatado”, explicó Wolff el viernes en Marina Bay recordando que para él esto no es nada nuevo y recordó el capítulo de la rivalidad entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

“Tuvimos esto en el pasado con los fanáticos de Lewis... literalmente, no sé qué les pasa. ¿Creen que tengo un botón que dice 'falla de motor para George ahora', o que perjudico a un piloto respecto al otro cuando estamos luchando por el campeonato de constructores?", expresó Toto Wolff.

El dirigente austríaco recalcó que la política de Brackley siempre ha sido mantener la equidad de condiciones técnicas para ambos monoplazas.

"Siempre hemos tenido la mentalidad de dar a todos el mismo material, pero supongo que ahí es hacia donde van las redes sociales hoy en día. La gente se esconde detrás de sus pantallas y ataca. Hay mucha polarización", puntualizó.

A pesar de la virulencia de los mensajes, el directivo aseguró tomar los comentarios con cierta ironía.

A veces leo lo que la gente escribe y me parece desternillante. Estas personas realmente contribuyen a mi propio entretenimiento cuando abusan del equipo o de mí. He oído que soy Satanás. Así que, en general, es divertido”.

El directivo de la casa alemana incluso lanzó una sugerencia a sus críticos. “En lugar de ver Fórmula 1, deberían ver los Teletubbies o no sé, a Mickey Mouse".