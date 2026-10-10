Wolverhampton cae ante el Middlesbrough ante la prolongada baja de Raúl Jiménez

El Wolverhampton sufrió un revés en su regreso a la actividad de la Championship (Segunda División de Inglaterra). En la Jornada 9 de la temporada 2026-27, el conjunto de los Wolves cayó como visitante 1-0 ante el Middlesbrough, en un partido marcado por la ausencia del delantero mexicano Raúl Jiménez.

Previo al encuentro se confirmó que la recuperación de la lesión de rodilla de Jiménez tomará más tiempo de lo previsto, lo que obligó al estratega César Peixoto a modificar su esquema ofensivo sin éxito en el Riverside Stadium.

El Middlesbrough aprovechó su condición de local

El trámite del partido mostró a un Middlesbrough dominante durante la primera mitad, adueñándose de la posesión del balón. Aunque la zaga de los Wolves logró contener los embates en el arranque, la resistencia terminó al minuto 57 con la anotación de Will Lankshear, la cual definió el rumbo definitivo del encuentro.

Con este resultado, el Wolverhampton se estancó en la quinta posición con 14 unidades, perdiendo terreno en la parte alta de la tabla. Por su parte, el 'Boro' escaló al segundo puesto general al llegar a 18 puntos.

César Peixoto, conforme con la entrega pero no con el resultado

Al finalizar el partido, el director técnico del Wolverhampton compartió su análisis en conferencia de prensa, lamentando el descalabro ante un rival de jerarquía.

"Sabíamos que iba a ser difícil. Middlesbrough tiene un buen equipo. En la primera mitad tuvieron más el balón y nos centramos en nuestra organización defensiva”, señaló Peixoto. "Es una derrota, no estoy contento con el resultado, pero sí con la reacción del equipo después de quedarse atrás. Competimos hasta el final; si hacemos eso, vamos a ganar más partidos de los que perdemos, eso es seguro".