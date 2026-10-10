Frentes Políticos / 10 de octubre de 2026

1. Cooperación. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reunión con el embajador de EU, Ronald Johnson, y el canciller Roberto Velasco para tratar asuntos específicos de seguridad y cooperación policial. El encuentro ocurre después de la polémica por la academia de capacitación policial en Querétaro, en la que el gobernador Mauricio Kuri y Johnson colocaron la primera piedra, sin la autorización federal requerida, según la Presidenta. Sheinbaum aclaró que no rechaza la colaboración internacional, pero insistió en que debe pasar por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y la Cancillería. ¿Por qué irse por la libre?

2. Protección. Claudia Sheinbaum pasó de las palabras a los hechos, y presentó un decreto para que las plataformas digitales retiren contenidos que promuevan discursos de odio, ciberbullying, extremismo violento, violencia sexual, suicidio y autolesiones, riesgos para niñas, niños y adolescentes. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, coordinará una mesa de trabajo con la Agencia de Transformación Digital, presidida por Pepe Merino, y las plataformas. La medida surge tras el ataque cometido por dos adolescentes en una secundaria de Coahuila. Es tarea de todos que la protección planeada no termine en buenas intenciones. De todos.

3. Limpieza profunda. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, reacomodó sus piezas de seguridad y justicia, y nombró a Gilberto Loya Chávez encargado del despacho de la Fiscalía General estatal, y a Luis Ángel Aguirre Rodríguez titular de Seguridad Pública. Loya llevará a la Fiscalía el modelo de inteligencia de Plataforma Centinela, mientras Francisco Sáenz Soto permanece en la estructura operativa tras encabezar el despacho durante la transición. Campos prometió más disciplina, eficiencia y atención a las víctimas. Un cambio de mandos debe resultar en cifras favorecedoras. Que no tarden…

4. Vulnerables. Como prueba de la peligrosidad en internet, la cuenta de X de Sergio Gutiérrez Luna, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue hackeada para promocionar CATECoin, una criptomoneda tipo memecoin. El legislador informó que recuperó el control del perfil, notificó a la plataforma, propiedad de Elon Musk, y reportó la intrusión. Durante el incidente se publicó un enlace vinculado al ecosistema Solana, donde se gestionan las criptomonedas, para acceder al mercado digital. En las redes, hasta una cuenta verificada puede terminar haciendo propaganda… sin saberlo.

5. Sorpresa. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, enfrentó reclamos durante una visita sorpresa al Hospital de Alta Especialidad y la Torre Pediátrica, donde familiares denuncian desabasto de insumos y medicamentos oncológicos. Cora de Jesús Rodríguez, vocera de padres de niños con cáncer, intentó exigir respuestas. La mandataria le contestó: “Afuera la veo porque usted no es madre de familia de niños”. Después, personal de seguridad la apartó mediante empujones, como se ve en videos. Nahle califica las protestas como un “show mediático”. Su presencia detonó la realidad: desbasto y desdén.