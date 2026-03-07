Japón vence a Corea con Ohtani y queda cerca de la segunda ronda

Japón dio un paso enorme rumbo a la segunda ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Con Shohei Ohtani nuevamente como protagonista, la novena samurai venció 8-6 a Corea del Sur en el Tokyo Dome para firmar su segunda victoria del torneo y colocarse muy cerca de asegurar su boleto a la siguiente fase.

El fenómeno japonés volvió a encender al público con su segundo jonrón en días consecutivos, encabezando un duelo lleno de batazos largos, emociones y cambios de ventaja entre dos de las potencias históricas del beisbol asiático.

Corea comenzó con fuerza. En la primera entrada atacó al abridor Yusei Kikuchi con tres carreras, primero con un sencillo productor de Jung Hoo Lee y después con un doble de Bo Gyeong Moon que encontró el hueco en el jardín central.

Pero Japón reaccionó de inmediato. En la parte baja del primer inning, Seiya Suzuki conectó un jonrón de dos carreras que devolvió la energía al Tokyo Dome y marcó el inicio de una noche ofensiva explosiva.

El momento clave llegó en la tercera entrada, cuando Japón mostró su poder con tres cuadrangulares en el mismo episodio.

Con el equipo abajo por una carrera, Ohtani se encontró con una curva colgada del abridor coreano Young Pyo Ko y la envió 408 pies hacia el jardín derecho-central, desatando la locura entre los aficionados japoneses.

Sin embargo, el propio Ohtani pidió calma. Mientras recorría las bases hizo señas a su dugout para que bajaran la intensidad, evitando celebraciones excesivas frente al rival.

Un turno después llegó otro golpe. Suzuki conectó su segundo jonrón de la noche, y enseguida Masataka Yoshida castigó otra curva que terminó en las gradas del jardín derecho. En cuestión de minutos Japón había transformado el juego con tres vuelacercas consecutivos.

Corea, sin embargo, respondió de inmediato. En la cuarta entrada, Hyeseong Kim, compañero de Ohtani en los Dodgers, conectó un jonrón de dos carreras que empató el marcador y mantuvo el duelo en un auténtico intercambio de golpes.

La diferencia llegó en la séptima entrada. Con el marcador 5-5, Japón llenó las bases gracias a tres bases por bolas, incluida una intencional a Ohtani. Suzuki negoció otra base que impulsó la carrera de la ventaja y después Yoshida conectó un sencillo productor de dos carreras al jardín central.

Entre Suzuki y Yoshida produjeron siete de las ocho carreras japonesas.

El bullpen japonés terminó de sellar el triunfo. Cinco lanzadores se combinaron para ponchar a 15 bateadores coreanos, controlando los últimos intentos de reacción.

Corea tuvo su última oportunidad en la octava entrada cuando Kim llegó al plato con las bases llenas, pero el relevista Yuki Matsumoto lo congeló con una recta en la zona baja para terminar la amenaza.

Con marca de 2-0 en el Grupo C, Japón queda a un paso de asegurar su clasificación y vuelve a demostrar que, liderado por Ohtani, sigue siendo uno de los grandes favoritos para conquistar nuevamente el Clásico Mundial.