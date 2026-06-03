Messi y Miami esperan a Cruz Azul o Toluca para el Campeones Cup 

Tras conocerse a los campeones de la Liga MX en el año futbolístico, la atención del futbol mexicano se centra ahora en el Campeón de Campeones.

Cruz Azul, ganador del Clausura 2026, y Toluca, monarca del Apertura 2025, disputarán el título absoluto de la Liga MX el próximo 25 de julio.

Ciudad de México 24 de 2026 Cruz Azul campeon del torneo Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 2-1 a Pumas hector Lopez ramirez

El ganador de ese duelo representará a México en la Campeones Cup, el prestigioso enfrentamiento anual entre los campeones de la MLS y la Liga MX.

Miami, sede de la Campeones Cup 2026

Este día, se anunció oficialmente que Miami será la sede del Campeones Cup 2026, donde Inter Miami, campeón vigente de la MLS Cup, ejercerá como local ante el ganador del Campeón de Campeones entre Cruz Azul y Toluca.

El partido se disputará en el Nu Stadium (Miami Freedom Park) el 16 septiembre. Esta será una gran oportunidad para el equipo de Leo Messi y Luis Suárez, quienes buscarán levantar el trofeo en casa ante su afición.

Historia de la Campeones Cup: ¿Quién domina?

La Campeones Cup se juega desde el año 2018, cuando fue creada como un trofeo anual que enfrenta al campeón de la MLS Cup contra el Campeón de Campeones de la Liga MX.

En cuanto al balance histórico, la serie está muy pareja. La MLS y la Liga MX han repartido los títulos de manera equilibrada, con victorias destacadas para ambos lados.

Tigres UANL fue el primer campeón en 2018 al vencer a Toronto FC, marcando el inicio de esta rivalidad.

Messi llegará a los 100 partidos con el Inter Miami en el duelo en el que enfrentarán al Orlando City IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Hasta la fecha, la MLS ha conseguido varias victorias resonantes (Atlanta United, Columbus Crew, New York City FC), mientras que la Liga MX ha respondido con triunfos de equipos como Tigres y América.

Todos los campeones de la Campeones Cup