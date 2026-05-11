Memo Ochoa madruga a la competencia: se integra al Tri para blindar su arco hacia la sexta Copa

La concentración de la Selección Mexicana ha cobrado un matiz histórico con el arribo de su figura más longeva. Guillermo Ochoa se integra formalmente a los trabajos del conjunto nacional en el Centro de Alto Rendimiento, marcando el inicio de una travesía que busca romper los libros de récords al tratar de convertirse en el primer portero en alcanzar seis Copas del Mundo.

El arquero, quien milita actualmente en el futbol de Chipre, se convirtió en el primer elemento de los clubes europeos en ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. Su llegada refuerza la competencia en la portería, sino que oficializa su lugar en la lista de Javier Aguirre.

Mediante sus plataformas digitales, el guardameta de 40 años compartió la emotividad que rodea este nuevo llamado, dejando claro que cada ingreso a las instalaciones de la selección se vive con la misma intensidad que el primero.

Un privilegio que no caduca

Para el veterano arquero, este proceso hacia 2026 representa la culminación de una carrera dedicada a defender el marco tricolor. En su mensaje de integración, Ochoa destacó que la constancia en sus llamados nunca ha mermado el orgullo que siente por representar a México.

Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio”.

Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo”, redactó el guardameta en una publicación que rápidamente se volvió viral entre la afición.

El desafío contra el tiempo

A pesar de las voces que cuestionan su vigencia, Ochoa se integra al grupo con la convicción de que su experiencia en escenarios de máxima presión es un factor diferenciador. Su presencia en la Copa del Mundo 2026 es una declaración de principios sobre la longevidad en el deporte de alto rendimiento.

He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre”, recordó el arquero, quien ha sido titular indiscutible en las últimas ediciones mundialistas.

“Quizá el futbol mide los años. Pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo”.

Con su llegada, el cuerpo técnico comienza a delinear la estrategia para el torneo que inicia el 11 de junio en el Estadio Banorte.