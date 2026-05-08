Ochoa podrá celebrar a su mamá el 10 de mayo, pues reportará con el Tri un día después

Guillermo Ochoa ya está en México, pero será hasta el lunes 11 de mayo que se reporte en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), por lo que podrá celebrar el Día de las Madres sin aspiraciones luego de hacer el viaje desde Portugal hasta la capital mexicana; él será el primero de los convocados de la legión extranjera tricolor que se una al grupo que se concentró desde el 6 de mayo.

El lunes que Ochoa cruce la puerta del CAR comenzará su particular batalla por ser considerado para formar parte del grupo con el que la Selección Mexicana afronte el Mundial en casa, el cuál aspira que sea su sexta magna justa del orbe con la que marque el final de su trayectoria deportiva de dos décadas.

Los jugadores procedentes del extranjero, en su mayoría, están programados para integrarse al grupo a partir del 25 de mayo, lo que convierte el reporte anticipado de Ochoa en una señal: el histórico portero no quiere que nadie dude de su disposición ni de su hambre por vestir por sexta vez el verde del conjunto tricolor en una Copa del Mundo.

La lesión de Luis Ángel Malagón, candidato a ser titular bajo los tres palos, abrió un espacio en la competencia interna que Ochoa no está dispuesto a desaprovechar. La tercia de porteros proyectada incluye a Raúl "Tala" Rangel y Carlos Acevedo como las otras opciones, con Ochoa peleando un lugar que no tenía garantizado antes de la baja por lesión del portero del América.

La lista definitiva de la Selección Mexicana deberá entregarse a la FIFA a más tardar el 1 de junio de 2026, lo que deja a Javier Aguirre apenas tres semanas para evaluar a todos sus elementos antes de tomar decisiones definitivas. Para Ochoa, cada entrenamiento entre el 11 de mayo y esa fecha será fundamental en busca de amarrar su pase mundialista; ya luego que vea minutos en la justa será cosa de Aguirre, quien en otras justas del orbe que ha dirigido al Tri se ha mostrado condescendiente en rendir homenajes en momentos clave, como el que hizo a Alberto García Aspe cuando lo mandó de cambio en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002 cuando todavía luchaba ante Estados Unidos por el pase a la siguiente ronda.

El Tri tiene programados tres partidos de preparación antes de abrir la competencia el 11 de junio frente a Sudáfrica: ante Ghana el 22 de mayo en Puebla, ante Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de California, y ante Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Tres últimas vitrinas. Últimas oportunidades para que Memo convenza al Vasco de que todavía es un portero en quien puede confiar.