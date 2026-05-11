La NFL destapa a los tres rivales de Cowboys que pueden marcar su destino la próxima temporada

El camino de los Cowboys de Dallas para la temporada 2026 de la NFL ha comenzado a despejarse con un calendario que promete tanto mística histórica como fronteras inexploradas. Tras el anuncio oficial de la liga este lunes, el conjunto de la "Estrella Solitaria" ya tiene marcadas en el calendario tres citas de alto voltaje que definirán el rumbo del segundo año bajo el mando del entrenador en jefe, Brian Schottenheimer.

Para Dallas, conocer que abrirán la campaña ante los Giants y que recibirán a los Eagles en el Día de Acción de Gracias, sumado a su ya anunciado compromiso internacional en Brasil frente a los Ravens, otorga una estructura temprana a una temporada donde la presión por superar el récord de 7-9-1 obtenido en 2025 es absoluta.

El despertar de una rivalidad con rostros nuevos

La Semana 1 marcará el inicio de las hostilidades el domingo 13 de septiembre en el MetLife Stadium, sino que será el escenario de un morbo particular en las laterales. John Harbaugh, tras casi dos décadas de éxito con los Ravens, debutará como entrenador en jefe de los Giants, enfrentando a un Schottenheimer que busca consolidar su proyecto tras una campaña de debut con altibajos.

El duelo en horario estelar de la Sunday Night Football (18:20 horas) por NBC será, además, la decimotercera ocasión en que estas franquicias inauguran un año deportivo, un historial donde los Cowboys han ejercido un dominio casi total con 11 victorias en 12 juegos de kickoff contra Nueva York.

La narrativa se enriquece en las trincheras, donde se verán las caras dos viejos conocidos y excompañeros de Ohio State. El defensivo Arvell Reese, joya de la primera ronda de los Giants, intentará cazar al también novato y excoequipero colegial Caleb Downs, seleccionado por Dallas, en lo que será el primer choque profesional para ambas promesas de los Buckeyes.

Brasil y el banquete de Acción de Gracias

El plato fuerte de la primera mitad del calendario será, sin duda, la Semana 3. Dallas viajará a Río de Janeiro para enfrentar a los Ravens en lo que será el tercer partido de la NFL disputado en territorio brasileño. Este hito internacional precede a otro de los pilares de la cultura de la franquicia: El Thanksgiving en el AT&T Stadium-

Para la Semana 12, el 26 de noviembre, los Eagles visitarán Texas en un duelo que no se producía en esta festividad desde 2014. Dallas llega con la urgencia de romper el maleficio ante Filadelfia en esta fecha, pues han caído en sus dos enfrentamientos previos en jueves festivo (1989 y 2014).

La relevancia de este partido trasciende lo deportivo, instalándose en el fenómeno de audiencias. El precedente es asombroso: el juego de Acción de Gracias de 2025 entre los Cowboys y los Chiefs se convirtió en el encuentro de temporada regular más visto en la historia, promediando 57.23 millones de espectadores.

Un historial que favorece a la Estrella Solitaria

A pesar de las cuentas pendientes en días festivos contra los Eagles, la rivalidad histórica sigue respaldando la hegemonía de Dallas en la NFC Este. En 128 enfrentamientos totales contra los Giants, los Cowboys lideran la serie 78-48-2, habiendo ganado 16 de los últimos 18 choques ante los neoyorquinos.

Contra Filadelfia, la balanza también se inclina hacia el lado texano con un récord histórico de 75-59 en 134 partidos. La paridad mostrada en 2025, donde ambos dividieron victorias en juegos decididos por márgenes mínimos, augura que la visita de los Eagles en la Semana 12 será fundamental para las aspiraciones de postemporada.

Tras una campaña de altibajos en 2025, el conjunto de la "Estrella Solitaria" encara el 2026 con la urgencia histórica de sacudirse una sequía que ya supera las tres décadas sin alcanzar el viaje al Super Bowl.