Zague explota contra Henry Martín: "Ya no es garantía de gol para el América"

El penal que Henry Martín falló en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 ante Pumas se ha convertido en un tema de debate sobre el futuro del jugador americanista y entre los críticos se encuentra un histórico del equipo de Coapa; Luis Roberto Alves ‘Zague’ quien fue implacable al señalar que el equipo no solo pecó de soberbia, sino que Martín ha dejado de ser el delantero letal que el club requiere.

Para el máximo goleador histórico de las Águilas, el empate global 6-6 que dejó fuera al equipo por posición en la tabla fue producto de fallas mentales, pero sobre todo de una falta de contundencia que apunta directamente a Martín.

“No hablo del penal fallado de Henry Martín. No supieron por qué entraron desconcentrados; soberbios al principio de los dos encuentros. Ahí están las consecuencias. América hubiese eliminado, no tengo la menor duda, al equipo de Pumas”, sentenció el exdelantero en un evento de Forbes.

El fin de una era: El análisis sobre la decadencia de Henry

Zague fue más allá del resultado inmediato y realizó un diagnóstico sobre el estado físico y profesional de Martín. Según la leyenda azulcrema, la directiva debe actuar de inmediato para encontrar un reemplazo.

“Es ley de vida, la famosa curva de la durabilidad, de la longevidad que puede tener un futbolista. Y ya se notó que en el caso de Henry ya le costó mucho trabajo. Ya no es ese Henry que conocimos, en donde tuvo su gran momento, su apogeo, inclusive siendo un elemento que estaba peleando un puesto para la selección nacional”, expresó el exseleccionado mexicano.

Para Zague las “lesiones, situaciones extrafútbol, en este caso físicas” lo limitaron e hicieron que “ya no sea esa garantía de gol y América necesita jugadores que sean garantía de gol”.

Finalmente, Zague hizo un llamado a la cúpula americanista para no dejar pasar más tiempo y renovar el ataque, advirtiendo que la responsabilidad no debe caer solo en un hombre, sino en un sistema que hoy parece agotado.

“La directiva del América tendrá que hacer un análisis muy minucioso y consciente de que el América no puede permitirse el lujo de no tener un centrodelantero o un nueve goleador y a los que lo acompañen. No se debe recaer toda la responsabilidad en Henry Martín; los que están alrededor, los que lo acompañan, también tienen su compromiso, si no, no están hechos para estar en el América”.

Zague finalizó diciendo: “Henry Martín ya no es una garantía de gol, como lo fue sobre todo en el tricampeonato”.