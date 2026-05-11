Selección Mexicana cambia de horario su partido ante Australia previo al Mundial 2026

La logística de la Selección Mexicana sufrió una modificación de último momento en su camino de preparación hacia la Copa del Mundo. A pocas semanas de que inicie la gran fiesta veraniega, la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el duelo amistoso frente a la escuadra de Australia no iniciará a la hora pactada originalmente. Este ajuste en la agenda del Tri resultó fundamental para los aficionados que planean seguir las acciones desde ambos lados de la frontera.

El encuentro, que forma parte de la gira de despedida del conjunto nacional en territorio estadounidense, mantiene su sede en el emblemático Rose Bowl de Pasadena, California. Sin embargo, los seguidores mexicanos deberán retrasar sus relojes una hora, ya que el silbatazo inicial se movió para las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Con este cambio, el cuerpo técnico buscó condiciones climáticas más favorables y una mejor ventana de audiencia para los televidentes que esperan ver el desempeño del equipo verde.

AJUSTES TÁCTICOS EN EL CIERRE DE LA PREPARACIÓN

El choque ante los "Socceroos" no fue un compromiso más en el calendario. Para el estratega nacional, este partido representó la penúltima oportunidad de observar a sus piezas clave antes de entregar la lista definitiva para el Mundial 2026. Tras los duelos previos ante Ghana en Puebla y Serbia en Toluca, la prueba contra el equipo oceánico exigió un nivel físico importante, dado el estilo de juego directo y potente que caracteriza al rival.

Once titular de la Selección Mexicana para el amistoso ante Bélgica. Mexsport

Dentro del seno del combinado azteca, la prioridad fue consolidar el sistema de juego y pulir las desatenciones defensivas que aparecieron en juegos anteriores. La intención del cuerpo técnico fue llegar al certamen mundialista con un ritmo competitivo envidiable, aprovechando la localía administrativa que siempre ofrece el sur de California. Jugar en el futbol de Estados Unidos permitió que el grupo sintiera la presión de un estadio lleno, simulando el ambiente que encararán en la inauguración del torneo internacional.

EXPECTATIVA TOTAL POR EL DEBUT MUNDIALISTA

La respuesta de la gente en las taquillas reflejó la ilusión que generó este proceso. Los boletos para el Rose Bowl mantuvieron una alta demanda, por lo que se esperó un lleno total en las gradas de Pasadena. Para la Selección Mexicana, sentir el calor de su gente fue vital, especialmente porque el Mundial 2026 representó un reto histórico al compartirse las sedes entre México, Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre y Rafa Márquez en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

El rival en turno, Australia, llegó con la etiqueta de ser un sinodal sumamente ordenado, lo que sirvió para medir la capacidad de generación de juego del mediocampo mexicano. Así, con el nuevo horario establecido, todo quedó listo para que el Tri diera uno de sus últimos pasos firmes antes de la gloria mundialista. Los fanáticos que aún buscaron entradas recibieron el aviso de que la venta continuó de forma digital, asegurando que nadie se quedara fuera de esta despedida épica en suelo californiano.