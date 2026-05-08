Guillermo Ochoa lanza mensaje rumbo al Mundial 2026: “Puedo aportar mucho a la Selección Mexicana”

Guillermo Ochoa y sus 40 años de edad son sinónimo de seguridad bajo la portería. Hay confianza rumbo a su sexto Mundial.

"Buscando disfrutar de esta etapa de mi carrera, sin duda una etapa diferente en los años y por cada mundial que he vivido tienen momentos especiales, hoy con mucha ilusión de un nuevo Mundial, en este lapso para llegar a la Selección no ha sido fácil, pero es algo que me propuse como reto personal", dijo el portero, próximo a reportar con la Selección.

En total Guillermo Ochoa suma 152 juegos oficiales con México.

Encantado, porque me siento muy bien, con muchas ganas de seguir aportando, sé que puedo aportar bastante (a la Selección), ilusionado de estar en esta fiesta de verano, ojalá pueda estar en esa lista final y trabajando duro para disfrutar dentro de la cancha", añadió.

Previo a reportar el lunes en el CAR, Memo Ochoa atiende compromisos comerciales en la Ciudad de México, al tiempo que eleva sus expectativas para el Mundial 2026.

Ilusionados con esta fiesta, la gente busca acercar con sus equipos y selecciones, ya sea futbolistas en redes sociales, a la gente que ven en su día a día. Estamos contentos. Somos personajes públicos y nos debemos a la gente y con la campaña".

El futbol más allá de la cancha

Sobre su legado para los fanáticos que han seguido su carrera desde su debut con América hasta la actualidad con el Limassol de Chipre.