"Soy un bendecido por estar aquí… no tengo palabras”: Karim López tras alcanzar el sueño de la NBA

Karim López no pudo contener el llanto en el momento más trascendental de su carrera: su llegada a la NBA. Con las emociones a flor de piel, el joven sonorense vivió el instante histórico que lo consagra como el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del Draft.

“Esto es súper especial”, confesó el alero a ESPN, con la voz entrecortada al procesar la magnitud de su logro. Acompañado en todo momento por sus padres, el impacto de ser parte de la mejor liga de basquetbol del planeta lo abrumó: “Soy un bendecido por estar aquí… sí, no tengo palabras”, expresó conmovido.

Pero el detalle que realmente cautivó a la audiencia llegó cuando la entrevistadora le pidió mostrar el interior de su saco. En el forro, Karim López reveló un tributo íntimo a sus raíces: un estampado detallado con los rincones emblemáticos de Hermosillo, su tierra natal, acompañado por una bandera mexicana a color. Un recordatorio innegable de que, aunque su destino profesional ahora apunta hacia las duelas de Memphis, su corazón y su identidad siempre pertenecerán a México.

El Chino López, el pilar detrás del histórico sueño NBA de Karim

Karim López trae el juego en la sangre. En el caso de Karim López, su padre, Jesús Chino López fue el responsable. Como exseleccionado nacional y veterano del deporte ráfaga, El Chino ha sido el ancla que ha permitido al joven sonorense navegar el complejo mundo del basquetbol profesional.

Lejos de ser el típico padre que presiona, El Chino López adoptó un enfoque basado en la libertad y la pasión natural. Desde los días en que instaló una canasta en la entrada de su casa, su objetivo nunca fue forzar una carrera, sino fomentar un amor genuino por el juego. "Nunca he sido un padre que lo empuja a algo. Como padre le hago entender la idea, que crea en ella", ha declarado el exbasquetbolista.

Un balón histórico para un momento histórico. AFP

En un momento donde Karim ya figura como una joya deportiva cortejada por marcas globales como Adidas, el papel del Chino como filtro y guía es vital. Su prioridad familiar ha sido inamovible: mantener a Karim con los pies en la tierra. Para la familia López, el éxito en la NBA es una meta profesional, pero no debe alterar los valores fundamentales del joven.

"Mi tarea es que él sea un chico que juega basquetbol y que se divierte", señala el orgulloso padre. Es el mayor aporte de El Chino López a la historia que hoy comienza a escribirse en Memphis.