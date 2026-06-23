Refuerzo mundialista: Atlas avanza en el fichaje de Jorge Sánchez para la Liga MX

Mientras que México se perfila a disputar su último partido del Mundial 2026 ante Chequia, algunos de los integrantes del cuadro dirigido por Javier Aguirre están negociando su futuro; uno de ellos es Jorge Sánchez, quien podría dejar Europa para regresar a la Liga MX, específicamente con los Rojinegros del Atlas.

El cuadro tapatío se encuentra decidido a apuntalar su zona defensiva de cara al siguiente torneo y Jorge Sánchez parece ser la opción ideal para este objetivo.

De acuerdo con los primeros reportes publicados por el periódico AM, la cúpula del conjunto tapatío ya formalizó su interés por el zaguero mediante una propuesta económica formal enviada directamente a las oficinas del PAOK de Grecia, escuadra que actualmente posee los derechos federativos del futbolista.

Según el medio del Bajío, las gestiones avanzan por buen camino debido a que el propio defensor, quien forma parte de la comitiva de la Selección Mexicana en el torneo internacional de 2026, otorgó su total aprobación para que se ejecute la transferencia y su retorno a la Liga MX.

El historial de Jorge Sánchez en el futbol

Sánchez ha tenido actuaciones destacadas en Grecia, pero el futbolista de 28 años tiene pendientes en la Liga MX tras dejar a Cruz Azul, el último equipo en el que militó en el futbol mexicano.

Además de La Máquina, ha vestido previamente las camisetas de Santos Laguna y de las Águilas del América, además de registrar experiencia en el Viejo Continente con instituciones de jerarquía como el Ajax de los Países Bajos y el Porto de Portugal.

Las negociaciones entre la dirigencia de los Zorros y la directiva de Tesalónica continuarán desarrollándose en los próximos días con el objetivo de afinar los detalles contractuales y los montos de la transferencia definitiva. Se estima que, en este momento, el valor del jugador en el mercado podría estar en los 2.50 millones de euros, esto según el portal Transfermarkt.com.