¡MOMENTO HISTÓRICO! Suspenden partido del Mundial 2026 por tormenta eléctrica; evacúan el estadio

Un hecho sin precedentes en la vasta historia de los Mundiales paralizó las actividades de la Copa del Mundo 2026. El encuentro entre las selecciones de Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, fue suspendido de manera indefinida este lunes debido a una severa tormenta eléctrica que azotó las inmediaciones del Lincoln Financial Field en Filadelfia. Este suceso representa la primera suspensión de un partido por causas climáticas en los 96 años de historia de los Mundiales, desde la edición inaugural de 1930.

La lluvia apareció durante la primera mitad, que se completó con la ventaja gala tras el tercer tanto en la justa de Kylian Mbappé. Poco después vino el anuncio de las autoridades de que la reanudación no podría hacerse conforme a lo estipulado debido a la tormenta eléctrica que azotaba la zona del estado de Pensilvania. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta crítica por actividad eléctrica intensa con caída de rayos a tierra en un radio cercano al recinto deportivo.Evacuación masiva en el Lincoln Financial Field

Ante el peligro inminente, los comisarios de la FIFA y el comité organizador local ordenaron el resguardo inmediato de los futbolistas en los vestidores y la evacuación de las gradas expuestas. Los 70,000 aficionados presentes en el estadio fueron dirigidos hacia los pasillos interiores y sectores techados del inmueble para salvaguardar su integridad física.

Hay posibilidad de inundaciones repentinas y ráfagas de viento dañinas que podrían perjudicar tanto la integridad del campo como la seguridad de jugadores y espectadores", advirtió James Tomasini, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Pensilvania (NWS), al justificar el desalojo de las áreas abiertas.

Bajo los estatutos reglamentarios de la FIFA, una vez que se detiene el juego por tormenta, el cronómetro entra en una fase de revisión obligatoria en bloques sucesivos de 30 minutos por cada descarga eléctrica que se registre en la zona del estadio.

Los aficionados en el Estadio Filadelfia tuvieron que cubrirse durante la primera mitad por la lluvia; luego fueron evacuados de sus lugares ante la amenaza de los truenos. Reuters

Incertidumbre en el panorama deportivo del Grupo I

La suspensión frena momentáneamente las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del sector. El combinado de Francia, que marchaba líder tras vencer 3-1 a Senegal en su debut con un doblete del delantero Kylian Mbappé, buscaba asegurar su boleto matemático a la ronda de dieciseisavos de final.

La escuadra de Irak llegaba con la urgencia de sumar unidades para evitar la eliminación, luego de haber sido superada de forma contundente 4-1 por Noruega en el primer partido de la competencia.

La directiva de la FIFA se mantiene en sesión permanente con los especialistas del clima y protección civil de Filadelfia para evaluar las garantías de seguridad. El organismo determinará en las próximas horas si el encuentro se reanuda el mismo lunes por la noche o si se reprogramará para el martes a puerta cerrada.