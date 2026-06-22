"¡Messi es un fracasado!": Prensa española 'revienta' al argentino

La jornada de hoy de la Copa del Mundo 2026 estuvo marcada por el doblete de Leo Messi ante Austria, lo cual le permitió convertirse en el máximo goleador de los mundiales.

El astro argentino recibió cientos de elogios por este hito. Incluso Miroslav Klose salió a felicitar a Leo por romper su cifra goleadora.

Lionel Messi celebra su segundo gol con Leandro Paredes REUTERS

Sin embargo, no todos estuvieron felices por lo conseguido por Messi. Ya que la prensa de España aprovechó la oportunidad para reventar al argentino.

Prensa de España crítica a Messi tras romper récord goleador en Mundiales

Durante su participación en el programa El Chiringuito, Tomas Roncero no dejó pasar la oportunidad y calificó de fracasado a Leo Messi.

El reconocido comunicador español le dio con todo al argentino y echó en cara que no pudo ganar más Champions League con el Barcelona.

A los 30 años estaba retirado para ganar una Champions. No ha ganado una Champions desde esa edad. Ha fracasado una tras otra”, señaló.

Y después de un efusivo intercambio de palabras con otras personas que se encontraban ahí, culminó afirmando que es un “fracasado”.

Asumir que es un fracasado en Champions. Los 8 del Bayern (Munich), los 4 de Liverpool, los 3 de Roma y los 4 del PSG… En la Champions es un fracasado”, afirmó.

España, un país que siempre ha criticado a Messi

A pesar de que realizó toda su carrera en España, Leo Messi ha sido un blanco de constantes críticas hacía él y su legado en el futbol.

Desde que estuvo en el Barcelona y los momentos complicados que tuvo en el equipo, siempre hubo muchos señalamientos en su contra de la prensa española.

Messi, el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo Reuters

Sus resultados adversos que tuvo con Argentina en anteriores copas del mundo y otros torneos internacionales, también fueron motivos de burlas.

Y aunque ha ganado el Mundial, Copas América, es el máximo ganador de Balones de Oro, de Botas de Oro y el máximo goleador en Mundiales, ahora la prensa española sigue criticando al astro argentino.