Frentes Políticos/ 23 junio 2026

1. Engranaje. Luego de tres días de gira por Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró con visible satisfacción y dejó una promesa a los bajacalifornianos, regresar en seis meses para revisar los avances en San Quintín, donde se acelera el plan de justicia para trabajadores agrícolas. La acompañó durante todo el trayecto, en San Quintín, Tijuana, Ensenada y Mexicali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en una estampa de la perfecta coordinación que Morena proyecta. Sheinbaum comprobó que la gobernadora es una funcionaria todo terreno, cercana a la gente y a sus necesidades. Avance en la misma dirección. Gana México.

2. Cautela. Mientras en Colombia los conteos preliminares colocan a Abelardo de la Espriella con ventaja sobre Iván Cepeda, Claudia Sheinbaumeligió el terreno más seguro; esperar. La Presidenta de México evitó sumarse al coro de felicitaciones anticipadas y se refugió en la formalidad del escrutinio definitivo. El movimiento parece rutinario, pero tiene lectura política. En tiempos de polarización regional, un gesto apresurado puede convertirse en factura diplomática. Todo indica que la derecha retomó esa región. Por eso la prudencia ocupa al micrófono y la expectativa queda en pausa. Primero las actas. Después los aplausos.

3. Cobijados. La nómina del Senado volvió a recordar que en política los apellidos encuentran puerta abierta. La revisión exhibe una cadena de familiares colocados en áreas legislativas mientras el discurso contra privilegios sigue ocupando tribunas. Janet Ruiz López, hija de la senadora morenista Edith López Hernández, aparece junto a Manuel Añorve Anguiano, hijo del coordinador priista Manuel Añorve Baños. En la misma fotografía figuran Juan Pablo Beltrán Viggiano, ligado a Carolina Viggiano Austria, Sara Yamilé Avilez Kantún, Alberto Nahle Sánchez y Aitana Inzunza. Casualidad, dicen algunos. Costumbre, sospechan muchos. Ya se supo.

4. ¿Honestos? A días de la decisión final del INE, las organizaciones que buscan convertirse en partido entraron a la zona donde pesan más los expedientes que los discursos. México Tiene Vida, encabezada por Jaime Ochoa, enfrenta observaciones por miles de credenciales presuntamente simuladas o alteradas, además de un intento de soborno. En la revisión aparecen Armando González Escoto, de Construyendo Sociedades de Paz; Edgar Durán, de Que Siga la Democracia, y Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos México. El 25 de junio no se votará popularidad ni activismo territorial. Se revisarán a fondo las pruebas. Y varios llegan bajo lupa.

5. Humanismo justiciero. Ernestina Godoy, fiscal general de la República, presentó una procuración de justicia con enfoque humanista, donde la verdad, la reparación y la sensibilidad institucional ocuparían el centro de la actuación pública. El planteamiento suena atractivo en un país donde las víctimas recorren laberintos antes que tribunales. Durante el aniversario del Inacipe, acompañada por Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, y Jorge Nader, rector del instituto, la fiscal defendió una combinación de rigor científico y cercanía ciudadana. El desafío está en que la confianza en la justicia no se decreta, se acredita.