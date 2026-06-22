VIDEO: Mbappé acecha a Messi; gol ante Irak y empata a Ronaldo en Mundiales

Es increíble la capacidad goleadora que tiene Kylian Mbappé. A sus 27 años, el delantero de Francia ha anotado cualquier cantidad de goles y hoy, ante Irak, no fue la excepción.

Primero se hablaba de Messi y de que se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo (18). Pero el capitán y figura de Francia no se quiso quedar atrás.

Así fue el disparo de Mbappé que culminó en su gol 15 en Mundiales REUTERS

Así fue el golazo de Mbappé ante Irak

El partido de Francia vs Irak cobraba mayor relevancia por ver cómo iba a responder Kylian Mbappé ante lo hecho por Messi, y vaya que lo hizo de gran manera.

El ‘10’ hizo el primer gol del partido. Recibió una pared en los linderos del área y sacó un riflazo de pierna izquierda, donde el arquero de Irak tuvo una colaboración, que se coló en la red.

Este es el tercer gol que anotó Mbappé en esta Copa del Mundo 2026, doblete ante Senegal y este ante los iraquíes.

Sin duda, estamos viendo a un jugador que aunque ha sido muy criticado en la última temporada, no se cansa de anotar goles a nivel de clubes o selección.

Mbappé, tercer máximo goleador de Mundiales: empata a Ronaldo

Con este gol ante Irak, Kylian Mbappé llegó a 15 goles en Copas del Mundo, empatando en goles a Ronaldo Nazario (15), aunque con menos partidos.

‘Kiki’ se encuentra a tan sólo un tanto de ponerse como el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales, solamente por debajo de Messi (18).

La pregunta no sería si logrará colocarse como máximo goleador de esta justa, sino en cual será la cifra que dejará este récord.