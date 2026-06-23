Cruces para 16avos de Final en el Mundial 2026 (tras la Jornada 2)

Con un partido por delante para cada uno de los equipos durante la Fase de Grupos, así serían los cruces para 16avos de Final una vez concluida la actividad de la Jornada 2 en el Mundial 2026; México se mediría a Escocia en la cancha del Estadio Ciudad de México, mientras que Monterrey recibiría el Países Bajos Vs Marruecos.

Los 16avos de Final del Mundial 2026 se llevarán a cabo del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, compromisos a 90 minutos para definir al ganador. En caso de igualar, se recurrirá a los Tiempos Extras y –si es necesario- a tanda de penales con muerte súbita.

Terceros lugares que estarían avanzando: Chequia (A), Suecia (F), Paraguay (D), Escocia (C), Cabo Verde (H), Argelia (J), Bélgica (G) y Croacia (L).

Terceros lugares eliminados: Congo (K), Ecuador (E), Bosnia (B) y Senegal (I).

Países eliminados como último de Grupo: Sudáfrica, Qatar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán, Panamá.

Panorámica del Estadio Monterrey durante el Mundial 2026. Reuters

AL MOMENTO: Partidos, fechas, horarios y sedes de 16avos de Final

Los cruces definitivos para la ronda de 16avos de Final se conocerán hasta el sábado 27 de junio, una vez que se disputen los últimos compromisos correspondientes a la Fase de Grupos.

(2A) Corea del Sur Vs Suiza (2B) / domingo 28 de junio, 13:00 horas – Los Ángeles.

(1C) Brasil Vs Japón (2F) / lunes 29 de junio, 11:00 horas – Houston.

(1E) Alemania Vs Paraguay (3F) / lunes 29 de junio, 14:30 horas – Boston.

(1F) Países Bajos Vs Marruecos (2C) / lunes 29 de junio, 19:00 horas – Monterrey.

(2E) Costa de Marfil Vs Noruega (2I) / martes 30 de junio, 11:00 horas – Dallas.

(1I) Francia Vs Suecia (3F) / martes 30 de junio, 15:00 horas – New York.

(1A) México Vs Escocia (3C) / martes 30 de junio, 19:00 horas – Ciudad de México.

Julián Quiñones se convirtió en el segundo naturalizado en anotar con México en un Mundial. Mexsport

(1L) Inglaterra Vs Cabo Verde (3H) / miércoles 1 de julio, 10:00 horas – Atlanta.

(1G) Egipto Vs Chequia (3A) / miércoles 1 de julio, 14:00 horas – Seattle.

(1D) Estados Unidos Vs Argelia (3J) / miércoles 1 de julio, 18:00 horas – San Francisco.

(1H) España Vs Austria (2J) / jueves 2 de julio, 13:00 horas – Los Ángeles.

(2K) Portugal Vs Ghana (2L) / jueves 2 de julio, 17:00 horas – Toronto.

(1B) Canadá Vs Bélgica (3G) / jueves 2 de julio, 21:00 horas – Vancouver.

(2D) Australia Vs Irán (2G) / viernes 3 de julio, 12:00 horas – Dallas.

(1J) Argentina Vs Uruguay (2H) / viernes 3 de julio, 16:00 horas – Miami.

(1K) Colombia Vs Croacia (3L) / viernes 3 de julio, 19:30 horas – Kansas City.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México

BFG