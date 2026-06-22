Mundial 2026: Se reanudó el partido Francia vs Irak tras la histórica suspensión por tormenta

Las acciones de la Copa del Mundo 2026 volvieron a la normalidad tras momentos de extrema incertidumbre logística. El cotejo entre las selecciones de Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, se reanudó de manera oficial este lunes en la ciudad de Filadelfia tras una suspensión de más de dos horas, un paréntesis sin antecedente documentado en los registros históricos de la competición de la FIFA.

El árbitro central canadiense Drew Fischer decretó formalmente el receso cuando los equipos ya se encontraban en los vestuarios al finalizar el primer tiempo. La tormenta severa con descargas eléctricas que azotaba las inmediaciones del Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field), inmueble con capacidad para 65,000 espectadores, forzó la interrupción inmediata de las actividades conforme a la estricta normativa de seguridad meteorológica de los Estados Unidos.Regulación de eventos climatológicos

Bajo los protocolos de protección civil implementados para la justa internacional, el partido no podía reanudarse hasta que las celdas de tormenta se disiparan por completo de la zona urbana de Pensilvania. Las regulaciones vigentes exigían los siguientes parámetros:

Radio de seguridad : Mantener un mínimo de 13 kilómetros a la redonda libre de relámpagos detectados por radar.

: Mantener un mínimo de a la redonda libre de relámpagos detectados por radar. Tiempo de espera : Un retardo obligatorio de 30 minutos como paréntesis base por cada rayo contabilizado.

: Un retardo obligatorio de como paréntesis base por cada rayo contabilizado. Protocolo de desalojo: El desalojo inmediato y resguardo de las tribunas abiertas bajo alerta máxima de las autoridades.

El futbol volvió al campo del Estadio Filadelfia después de una suspensión de dos horas. Reuters

Dominio galo bajo el diluvio

Antes de la suspensión, el combinado de Francia dominaba el encuentro 1-0 gracias a un disparo de zurda de su capitán y delantero, Kylian Mbappé, ejecutado en el minuto 14 desde el borde del área rival. Las condiciones climáticas empeoraron drásticamente apenas veinte minutos después de la apertura del marcador, obligando a los organizadores a evaluar la reprogramación.

Las interrupciones en Copa del Mundo eran motivo de preocupación de organizadores y cuerpos técnicos antes del torneo, por las numerosas suspensiones en el Mundial de Clubes del año anterior", señalaron fuentes oficiales de la FIFA respecto a los antecedentes operativos en la región norteamericana.

Los aficionados fueron dirigidos hacia las estructuras techadas del estadio. Pese a las indicaciones de desalojo, un sector de la grada permaneció en sus asientos portando capas impermeables.

Los equipos saltaron nuevamente al terreno de juego para disputar el segundo tiempo a las 20:00 horas locales, una vez que los especialistas certificaron que las condiciones ambientales eran completamente seguras para la integridad de los atletas.