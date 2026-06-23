Buffalo Bills inauguran su nuevo estadio tras una inversión de 2 mil 100 millones de dólares

Los Buffalo Bills inauguraron este martes el Highmark Stadium en una ceremonia encabezada por Terry Pegula, propietario de la franquicia; Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York; y directivos del equipo.

Durante el acto, Pegula agradeció el respaldo recibido para concretar el proyecto y destacó la participación de los distintos actores involucrados en la construcción del inmueble.

“Gracias a mis colegas propietarios de la NFL, que votaron por este proyecto y nos pusieron en marcha. Y a los equipos directivos de Populous, que han aportado un diseño y una visión excepcionales al estadio”, señaló.

Aunque Roger Goodell, comisionado de la NFL, no estuvo presente en la inauguración, envió un mensaje en el que destacó el impacto económico que tendrá el nuevo recinto y el trabajo conjunto entre las autoridades y la iniciativa privada para hacerlo posible.

“Como alguien que creció en el oeste de Nueva York, me entusiasma enormemente la inauguración oficial del Highmark Stadium. Esta colaboración público-privada representa un triunfo para una de las aficiones más apasionadas de la NFL y un gran logro para los Buffalo Bills, el estado de Nueva York y el condado de Erie. Este magnífico estadio impulsará la economía local y se convertirá en el escenario de recuerdos futbolísticos para toda la vida. Esperamos con ansias el primer partido que se disputará allí este septiembre”, expresó.

Costo y capacidad del nuevo estadio de los Bills

La nueva casa de los Buffalo Bills fue diseñada por la firma de arquitectura Populous y cuenta con capacidad para 60 mil 108 espectadores.

De acuerdo con información del club, la inversión total para su construcción superó los 2 mil 100 millones de dólares. Durante la ceremonia, Terry Pegula destacó la participación de los aficionados en el financiamiento del proyecto a través de la compra de abonos de temporada.

Nuestros aficionados, la Bills Mafia, contribuyeron con 263 millones de dólares mediante la compra de abonos de temporada y nos ayudaron a financiar lo que vemos hoy aquí. La directiva de los Bills no se toma a la ligera este compromiso de nuestros aficionados, comentó.

Las obras comenzaron en junio de 2023 y requirieron la participación de aproximadamente 6 mil trabajadores durante los tres años que duró la construcción.

¿Cuándo será el primer partido de NFL en el Highmark Stadium?

El nuevo estadio albergará su primer partido oficial de temporada regular el próximo 17 de septiembre, cuando los Buffalo Bills reciban a los Detroit Lions.

Antes de ese encuentro, los aficionados tendrán la oportunidad de conocer el inmueble durante el Blue and Red Scrimmage, el evento anual organizado por la franquicia como parte de su preparación para la temporada.