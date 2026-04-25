Mazatlán apaga su luz en Liga MX: Estos números dejó

Luego de 6 años, 12 torneos, 204 partidos, 230 goles a favor y 336 en contra, Mazatlán puso fin a su historia en la Liga MX al quedar eliminado tras la Fase Regular del Clausura 2026; en dos ocasiones logró avanzar a Play-in, sin embargo, jamás participó en la Liguilla.

Una vez iniciado su paso por la Liga MX en el lugar de Monarcas Morelia, fue durante el Clausura 2022 y durante el Apertura 2023 cuando Mazatlán logró superar la Fase Regular, disputando el Repechaje/Play-in y cayendo a manos de Puebla y Santos, quedándose con la ilusión de entrar entre los 8 mejores y hacer su aparición en la Liguilla por el título.

Nombres que llevó su estadio: Mazatlán FC, El Kraken y El Encanto.

Primer anotador: César Chino Huerta.

Último anotador: Gabriel López.

Primer partido en Liga MX: Mazatlán 1-4 Puebla / lunes 27 de julio de 2020.

Último partido en Liga MX: Tigres 5-1 Mazatlán / sábado 25 de abril de 2026.

El estadio de Mazatlán contó con 3 nombres en su corta historia dentro de la Liga MX. Mexsport

Considerando únicamente su participación en la Fase Regular de la Liga MX, estos son los números que dejó el paso de los Cañoneros por el máximo circuito del futbol mexicano:

- 204 partidos (48 victorias, 56 empates y 100 derrotas).

- 231 goles a favor.

- 340 goles en contra.

* Atlante será el club que tomará su lugar en la Liga MX a partir del Apertura 2026, quienes volverán al máximo circuito tras 12 años de ausencia.

Asiento de la banca de Mazatlán durante su primer partido en la historia de la Liga MX. Mexsport

Mazatlán torneo a torneo en la Liga MX

Solamente en dos de doce ocasiones en su historia lograron superar la Fase Regular de la Liga MX

Guard1anes 2020 / 16 puntos (14º en la tabla general).

Guard1anes 2021 / 21 (13º).

Apertura 2021 / 20 (13º).

*Clausura 2022 / 21 (12º).

Apertura 2022 / 17 (14º).

Clausura 2023 / 7 (18º).

*Apertura 2023 / 22 (10º).

Clausura 2024 / 16 (14º).

Apertura 2024 / 14 (14º).

Clausura 2025 / 17 (16º).

Apertura 2025 / 14 (16º).

Clausura 2026 / 15 (16º).

* Torneos en los que logró entrar al Repechaje/Play-in, quedando eliminado antes de los Cuartos de Final.

BFG