Último torneo de Gilberto Mora antes de los 18 años... ¿Con Monterrey?

El nombre de Gilberto Mora vuelve a vincularse con un nuevo equipo de la Liga MX, ya que Rayados de Monterrey estaría poniendo sus ojos sobre la joya mexicana que mantiene la mira puesta en Europa; broma de mal gusto o su deseo más ambicioso.

A pocos meses de cumplir 18 años y contar con la oportunidad de poder dar el salto a uno de los grandes equipos del Viejo Continente, Gilberto Mora se mantiene recuperando el ritmo en el terreno de juego tras la pubalgia sufrida, misma que lo alejó de la canchas durante un par de meses.

Gilberto Mora podría vivir su último torneo en la Liga MX durante el Apertura 2026. Mexsport

Ante los cambios en Monterrey, donde Sergio Canales prepara su salida de la institución y el conjunto de la Sultana del Norte intenta concretar la llegada de su nuevo Director Técnico, comienzan a rodar nombres de cara al siguiente semestre -el Apertura 2026- mismo que significaría el último de Gilberto Mora en la Liga MX.

De acuerdo a la información publicada por el periodista Adolfo Peñaloza, Rayados estaría manteniendo la ilusión de hacerse de los servicios del mediocampista mexicano, mismo que cuenta con la intención de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana:

“Pues nada… que la joya del futbol mexicano Gilberto Mora huele a Rayado”.

Este cambio en la carrera de Gilberto Mora no supondría el mejor, ya que a partir del 15 de octubre (un día después de cumplir 18 años) contará con la habilitación por parte de FIFA para ser contratado por cualquier equipo del mundo, abriéndosele las puertas de Europa.

Por supuesto, todo se mantiene como un rumor -o broma de pésimo gusto- con el futbolista sensación en México que acapara reflectores y que en los siguientes días podría estar reportando con la Selección Mexicana para ser parte de los 26 elegidos que representen a más de 120 millones de compatriotas en la próxima justa veraniega.

BFG