Fray Tormenta recibe la Copa Bobby Bonales 2026

El 70 Aniversario de la Arena México tuvo un momento especial, en el que se entregó la Copa Bobby Bonales, que reconoce la trayectoria dentro de la lucha libre. En la edición de 2026, los homenajeados fueron, el legendario luchador en retiro Fray Tormenta, Rey Bucanero, India Sioux y Shockercito.

“(La Copa Bobby Bonales) ya es una tradición en la lucha libre mexicana. Es un honor poder continuar una tradición cuando viene de una tradición de lucha libre, de un medallista olímpico, hijo de un gran luchador”, destacó el presidente del CML, don Salvador Lutheroth Lomelí.

El galardón fue entregado por Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico en Los Ángeles 1984 en lucha grecorromana e hijo del fallecido gladiador también conocido como “La Maravilla Moreliana”.

Daniel Aceves entregó la Copa Bobby Bonales 2026 Foto: CMLL

Fray Tormenta es originario de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo. El exluchador profesional también es un sacerdote católico, que fundó un hogar para recibir a niños en desamparo o en condiciones vulnerables.

Fray Tormenta tiene 81 años de edad. Apareció en la Arena México apoyado de bastón y con vestimenta de sacerdote y la máscara que portó en su etapa como luchador.

Por su parte, Rey Bucanero tiene una trayectoria de más de 25 años como luchador profesional y es integrante de una dinastía de grandes luchadores. Su prima India Sioux también fue reconocida; hija de Hombre Bala.

¿QUIÉN FUE BOBBY BONALES?

Bobby Bonales fue un destacado luchador de la década de los 40 hasta mediados de los 70. Participó en los carteles inaugurales de las Arenas Coliseo y México en 1956; toda su carrera luchística la realizó en la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre, actual Consejo Mundial de Lucha Libre.

Bobby Bonales fue contemporáneo de luchadores legendarios como Santo El Enmascaro de Plata, Blue Demon, Lobo Negro, Cavernario Galindo, Tonina Jackson, Sugi Sito, Gory Guerrero, entre otros.

¿QUIÉNES HAN RECIBIDO LA COPA BOBBY BONALES?

En las 13 ediciones de la Copa Bobby Bonales se reconoció a 39 personalidades: 17 luchadores, 10 luchadoras, cinco luchadores minis, dos en retiro, dos entrenadores, dos personalidades y uno post mortem.

La han recibido: Atlantis, Último Guerrero, El Satánico, Blue Phanter, Mascara Año 2000, Marcela, Amapola, La Comandante, La Jarochita, Lluvia, Zeuxis, entre otros. Entrenadores y antiguos luchadores como Tony Salazar, Arturo Beristain (El Gladiador).