Caerá una máscara o cabellera en Homenaje a dos Leyendas 2026 del CMLL

La hora final de las rencillas llegará a su clímax en Homenaje a dos Leyendas 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). En un octagonal de apuestas, un luchador perderá su máscara o cabellera en la función que se realice el próximo viernes 20 de marzo de 2026 en la Arena México.

Será una batalla de todos contra todos, a pesar de que en pareja se han combinado para enfrentar a otras duplas.

Max Star tendrá una dedicatoria especial en la lucha de apuestas CMLL

¿QUIÉNES SON LOS 8 LUCHADORES QUE APOSTARÁN SU MÁSCARA O CABELLERA?

Hombre Bala Jr.

Max Star.

Calavera Jr II.

Calavera Jr I.

Virus.

Cancerbero.

Pólvora.

Coyote.

“Va por Aurelio y los Ortiz”, indicó Hombre Bala Jr en referencia a su padre, quien inició en la lucha libre como ‘Chamaco’ Ortiz.

“Demostrarles quiénes son los ‘Viajeros del Espacio’”, señaló por su parte Max Star en la firma de los contratos durante el programa del CMLL Informa.

En su intervención, Cancerbero apuntó al joven luchador Max Star y afirmó que le causó indignación de que el pasado martes le haya despojado de su máscara.

“Max Star me quitó mi máscara, entonces es lo que más indignación me da. Ahora sí va a saber lo que es verdaderamente un rudo”, dijo. El joven no se intimidó y le respondió que está preparado para la lucha de apuestas.

Por su parte, Calavera Jr I destacó que desde que llegaron a la Arena México fueron muy claros, de querer grandes retos. A su vez, su hermano señaló: “A lo largos de las semanas, han podido ver que los Calaveras no hemos venido a jugar”.

Virus, ‘El pequeño maestro’, apuntó que espera que los demás luchadores se hayan preparado muy bien para afrontar este reto.

“Espero que lo hayan tomado muy enserio, se hayan preparado muy bien”, dijo el luchador que comenzó con el nombre de Bird Boy en 1992, quien después fue Piratita Morgan y Damiancito Guerrero. En 1998 adoptó el nombre de Virus y es uno de los luchadores referentes.

“Estoy con mucha experiencia, he logrado ganar una máscara, he salido avante en otros eventos. Disfruten este gran evento, son muy buenos luchadores, todos merecen mi respeto, pero Pólvora es el rival a vencer, así que prepárense jóvenes”, sentenció el pupilo de Tony Salazar.

Finalmente, Coyote también se dijo listo para este compromiso y con ansías de que llegue el día. “Prepárense porque vamos con todo”.