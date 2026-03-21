Max Verstappen responde fuera de la F1: victoria  en Nürburgring tras semanas de críticas al reglamento

Dicen que cuando Max Verstappen no encuentra respuestas en los circuitos de vanguardia, las busca en el asfalto que separa a los hombres de los nombres. Atrapado en un inicio de temporada 2026 que roza lo catastrófico en la Fórmula 1, donde marcha octavo en el Mundial y se ha convertido en el crítico más feroz de la nueva era de monoplazas, el neerlandés decidió este sábado silenciar el ruido político con el rugido de un GT3.

En las místicas curvas del Nürburgring Nordschleife, lejos de las frustraciones con Red Bull y las comparativas odiosas con George Russell o Charles Leclerc, Verstappen recuperó la sonrisa. Junto a los experimentados Daniel Juncadella y Jules Gounon, el tricampeón del mundo llevó al Mercedes-AMG GT3 del equipo Winward Racing a lo más alto del podio en el 58.º ADAC Barbarossapreis.

Fue una victoria que sirvió de bálsamo, pero también de recordatorio. Max sigue siendo el piloto más letal del planeta cuando el coche le permite, sencillamente, pilotar.

Verstappen muestra sus dotes de piloto

La carrera comenzó con un guion que Verstappen parece haber olvidado en la F1 con una la lucha cuerpo a cuerpo. A pesar de salir desde la pole, Christopher Haase, a bordo del Audi del Scherer Sport PHX, le arrebató el liderato en la primera vuelta. Lo que siguió fue un duelo rueda a rueda que recordó por qué Verstappen es amado y temido a partes iguales. Con una maniobra clínica y agresiva antes de entregar el relevo a Juncadella, Max recuperó el mando de la prueba, dejando claro que su talento no se ha oxidado con el mal rendimiento de su monoplaza habitual.

A pesar de las amenazas del BMW de Rowe Racing, que llegó a intercambiar pintura con el Mercedes de Gounon en una batalla física por la posición, la superioridad del trío de Winward fue incontestable. Verstappen regresó al cockpit para el turno final con la misión de acumular experiencia en las paradas en boxes y refinar su ritmo en aire limpio. Cruzó la meta con una ventaja de casi un minuto sobre su más cercano perseguidor, estableciendo a su tripulación como los favoritos indiscutibles para las próximas 24 Horas de Nürburgring.

El contraste con la F1

Esta victoria en el "Infierno Verde" contrasta drásticamente con la realidad que vive Verstappen en los Grandes Premios. El neerlandés no ha escatimado en adjetivos para calificar el nuevo reglamento de la Fórmula 1, llegando a tildar de "broma" a los autos actuales. "Si a alguien le gustan estas reglas, no sabe lo que es correr", sentenció recientemente, dejando entrever que la emoción al volante ha sido sacrificada en el altar de la normativa técnica.

Mientras figuras como Lewis Hamilton o el joven Andrea Kimi Antonelli parecen adaptarse mejor al cambio, Verstappen se encuentra en una encrucijada existencial. Su octavo puesto en el campeonato es una anomalía, pero sus palabras sugieren que el problema es más profundo que un simple déficit de puntos.

Para Max, ganar es todo, y este sábado volvió a tener esa sensación.