Toluca y Chivas acatan órdenes; investigan quién dio el permiso a Diablos

Tras la amenaza de la Selección Mexicana de dejar fuera aquel futbolista que no concentre hoy en el Centro de Alto Rendimiento, Toluca y Chivas acataron las órdenes y el plan original de Javier ‘El Vasco’ Aguirre, por lo que sus jugadores estarán en México antes de la hora pactada.

“Toluca y Chivas le han prometido a Mikel Arriola que van a mandar a sus seleccionados y que estarán en México antes de las 8 de la noche, cumpliendo con el acuerdo inicial. Por lo tanto, Gallardo y Vega no van a jugar con Toluca”, indicó David Medrano en una actualización de la situación de la Selección Mexicana, a 36 días de que inicie el Mundial, enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Banorte.

En Toluca prometieron que Jesús Gallardo y Alexis Vega concentrarán hoy con la Selección Mexicana Mexsport

El periodista indicó que Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando ‘La Hormiga’ González, están en las instalaciones de Chivas en Verde Valle. Por su parte, Brian Gutiérrez en Chicago, quien pretendía viajar directamente a CDMX, en espera que le digan qué hacer.

“El presidente de la Federación o Alto Comisionado habló personalmente con la gente de Toluca y Chivas para retomar el acuerdo inicial”, agregó.

Investigan el origen de la polémica, el 'permiso' que se le dio al Toluca Mexsport

INVESTIGAN QUIÉN LE DIO EL PERMISO AL TOLUCA

David Medrano señaló que en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya investigan quién fue la persona que autorizó que Toluca pudiera utilizar a Jesús Gallardo y Alexis Vega para el duelo de este día ante LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Eso es lo que está originando todo el problema, habrá que ver si hay consecuencias o simplemente lo llevan a una falta de comunicación”, destacó.