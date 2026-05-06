FIFA extiende sanción a Prestianni: Argentina no podría usarlo en el Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó el miércoles extender al ámbito mundial la sanción de seis partidos que la UEFA impuso al futbolista argentino Gianluca Prestianni por lo que su participación en el Mundial 2026 estaría comprometida.

De acuerdo con el portavoz de FIFA, la medida se fundamenta en la aplicación del artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA y responde a una solicitud expresa de la confederación europea para que el castigo tenga validez en todas las federaciones.

El expediente contra el integrante del SL Benfica inició tras el partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones disputado en febrero de 2026 contra el Real Madrid, encuentro que finalizó con marcador de 1-0 a favor del equipo español.

En ese evento, se registraron señalamientos por insultos de carácter homófobo dirigidos hacia el jugador Vinicius Jr.. Como consecuencia de estos hechos, la UEFA dictaminó una suspensión por conducta discriminatoria que la FIFA ratificó este miércoles para su cumplimiento global.

La inhabilitación consta de un total de seis encuentros oficiales, de los cuales tres se mantienen suspendidos bajo un periodo de prueba establecido por las autoridades. Prestianni ya cuenta con un partido de la sanción cumplido, el cual correspondió al juego de vuelta de la serie ante el conjunto de España.

La FIFA especificó que la prohibición para participar en el terreno de juego abarca torneos de clubes organizados por la UEFA y encuentros internacionales oficiales de selecciones, pero no incluye los partidos amistosos ni la actividad en la liga nacional de Portugal.

Esta determinación impacta la disponibilidad de jugadores para la selección de Argentina durante el Mundial de 2026. En caso de que el cuerpo técnico del equipo nacional decida convocar al extremo de 20 años de edad, este no podrá participar en los primeros dos compromisos de la fase de grupos.

El calendario de Argentina marca el debut en la competición para el 16 de junio contra la selección de Argelia en el marco del Grupo J. Los siguientes oponentes para la representación argentina en la etapa inicial son los combinados de Austria y Jordania.

Gianluca Prestianni tiene un registro de un partido con la selección de Argentina, el cual ocurrió en noviembre durante un duelo amistoso frente a Angola donde ingresó como suplente en los minutos finales.