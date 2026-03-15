Verstappen advierte a la F1: "Se volverá en su contra" si no hay cambios en las reglas 2026

Max Verstappen no terminó el Gran Premio de China luego de que su Red Bull presentara una falla, pero después de la carrera del domingo en Shanghái el cuatro veces campeón del mundo volvió a cargar contra las nuevas regulaciones técnicas de los monoplazas de la F1 2026 y señaló que la categoría podría estar en gran riesgo si es que no se toman medidas.

Verstappen, quien ha mantenido conversaciones directas con Stefano Domenicali, CEO de la F1, fue tajante al señalar que espera la F1 esté abierta para tratar de realizar modificaciones técnicas que permitan tener una mayor competencia.

"Espero que no piensen así (en el aspecto comercial), porque eventualmente arruinará el deporte. Se volverá en su contra", sentenció el neerlandés ante los medios luego de la carrera.

El piloto de Red Bull es consciente de que su postura choca con los intereses de quienes hoy dominan la parrilla. Sin mencionar nombres pero con una clara referencia al resurgimiento de Mercedes, Verstappen admitió que la política interna de los equipos es el principal obstáculo para mejorar el espectáculo.

"Es político. Algunos sienten que tienen la ventaja ahora y, por supuesto, quieren usar eso, con razón. Lo entiendo, no soy estúpido; pero al mismo tiempo, si lo analizas, para el deporte simplemente no es bueno", dijo el holandés.

Para Max, el sentir de la parrilla es casi unánime, aunque el temor a perder una posición de privilegio silencie a algunos protagonistas.

"Creo que hablo por la mayoría de los pilotos. Algunos, por supuesto, dirán que es genial porque están ganando carreras, lo cual es justo. Cuando tienes una ventaja, ¿por qué habrías de renunciar a ella? Pero si hablas con la mayoría, no es lo que nos gusta".

¿Fans o conocedores?

Finalmente, el neerlandés cuestionó si la dirección que ha tomado la FOM y la FIA realmente satisface a los aficionados más apasionados del automovilismo o si solo busca números de audiencia superficiales de nuevos fanáticos que, estarían alejando a aquellos que llevan muchos años siguiendo la categoría, incluso antes del fenómeno de Netflix Drive to Survive, cambiándolos por aquellos que llegaron en los últimos años y parecen buscar una telenovela.

"No creo que sea lo que a los verdaderos fans de la F1 les gusta. Tal vez a algunos fans les guste, pero ellos no entienden de carreras. Ojalá podamos deshacernos de esto", concluyó.