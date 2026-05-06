Santiago Giménez, Bad Bunny y Chalamet: juntos en un comercial para el Mundial

Mientras que su futuro en el AC Milan sigue pendiente luego de más de 200 días sin anotar con el equipo italiano, consecuencia de sus lesiones, Santiago Giménez se consolida como una figura internacional en la nueva estrategia publicitaria de Adidas titulada "Nace una leyenda", donde comparte escenario no solo con otras estrellas del futbol, sino también del mundo del espectáculo.

Este proyecto, que sirve como antesala para la Copa Mundial de la FIFA 2026, coloca al atacante mexicano en un escaparate compartido. La pieza central de la campaña es un cortometraje narrado por el actor Timothée Chalamet, recientemente nominado al Oscar como mejor actor, quien guía al espectador a través de la historia de tres jóvenes talentos del fútbol de barrio apodados "Los invencibles": Isaak, Ruthie y Clive.

La trama muestra a Chalamet coordinando mediante una llamada con Bad Bunny el reclutamiento de un equipo de astros mundiales para desafiar a estos pequeños jugadores, subrayando que las grandes leyendas surgen desde las calles.

En esta selección estelar, Giménez figura junto a figuras de la talla de Lionel Messi, Jude Bellingham, Lamine Yamal y la jugadora estadounidense Trinity Rodman. Su inclusión resalta la relevancia del mexicano en el camino hacia el próximo Mundial que se disputará en Norteamérica, aunque por ahora su presencia en la Selección Mexicana no está confirmada ante la falta de goles.

El anuncio también integra a figuras históricas como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero, conectando el legado del balompié con las nuevas audiencias.

Adidas tiene programado el lanzamiento oficial del spot para este jueves 7 de mayo. El adelanto, compartido bajo el lema "You Got This", ha captado la atención al mezclar la esencia urbana del futbol con el glamour de sus más grandes protagonistas tanto del presente como del pasado, un video que es parte de una guerra deportiva contra otras marcas de ropa.