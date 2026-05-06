Ventilan que Selección Mexicana no dio explicación a Chivas

Antes de darse a conocer la postura oficial de la Selección Mexicana por la polémica entre Toluca y Chivas, el periodista David Medrano señaló que la reacción de Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, de pedir a sus jugadores que reporten con el club, se debió a que a sus directivos no les dieron una explicación sobre lo sucedido.

“Ayer, la gente de Chivas, tanto Alejandro Manzo como Javier Mier, buscaron con Ivar Sisniega y con Duilio Davino una explicación y no la encontraron. Por ese motivo, Amaury Vergara dio la indicación de que hoy, los cinco futbolistas de Chivas, se presenten a entrenar para ser considerados en el juego de vuelta contra Tigres”, mencionó en un video en redes sociales.

Raúl 'Tala' Rangel, de los cinco futbolistas convocados de Chivas a la Selección Mexicana Mexsport

Para el comentarista, lo más prudente para que se solucionara el tema, es que entrara al quite Mikel Arriola porque a Ivar Sisniega y Duilio Davino “les reventó la bomba”.

“Uno entiende que lo más prudente es que entre Mikel Arriola, la más alta autoridad del futbol mexicano a calmar la situación. Está claro que a Ivar Sisniega y a Duilio Davino, los responsables de la Selección, les reventó la ‘bomba’. No supieron gestionar este caso del Toluca y propiciaron la situación de Chivas de retirar a sus seleccionados”, dijo.

Por la mañana de este miércoles 6 de mayo de 2026, la Selección Mexicana dio un “golpe sobre la mesa”, al señalar que todo jugador que no concentre hoy, se quedará fuera del Mundial 2026.

Por el momento, Toluca no ha emitido una parte oficial.

LOS CINCO FUTBOLISTAS CONVOCADOS DE CHIVAS A LA SELECCIÓN MEXICANA:

- Raúl ‘Tala’ Rangel.

- Luis Romo.

- Brian Gutiérrez.

- Roberto Alvarado.

- Armando ‘La Hormiga’ González.