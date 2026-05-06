Faitelson ve un ‘tiro’: Amaury vs Selección Mexicana

El futbol mexicano se volvió a sacudir, con el ‘permiso’ que se le habría concedido al Toluca de utilizar a Jesús Gallardo y Alexis Vega para el partido de hoy ante LAFC, la respuesta de Chivas de regresar a sus futbolistas convocados y la amenaza de la Selección Mexicana.

“Ahora esto parece ser directo: Amaury vs Selección Mexicana”, publicó David Faitelson en redes sociales, después de darse a conocer la postura oficial de la Selección Mexicana.

Roberto Alvarado y Armando 'La Hormiga' González, dos de los cinco convocados de Chivas a la Selección Mexicana Mexsport

Posteriormente, en un video que publicó en redes sociales, David Faitelson mencionó que Chivas está en su derecho de molestarse.

“Le quitaron cinco jugadores para el partido contra Tigres del sábado, que prácticamente ha definido su eliminación en los Cuartos de final y Chivas nunca reclamó absolutamente, nada, es un show, un circo, una burla el futbol mexicano”, indicó.

El Mundial 2026 está a 36 días de que inicie con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte.

“Vaya culebrón con el que nos hemos despertado hoy en el futbol mexicano, cuando el tiempo para el Campeonato Mundial de Futbol está a la vuelta de la esquina. Es increíble lo que pasa. Ya podemos entender el por qué somos parte de un futbol tercermundista.

Ahora resulta que alguien le dijo al Toluca que estaba bien, de que podía utilizar a sus jugadores, a (Jesús) Gallardo y a Alexis Vega para el partido de esta noche”, declaró.

David Faitelson señaló que el Toluca insiste en que recibió un permiso y lanzó la pregunta, ¿de quién? “De Davino, de Aguirre, de Mikel Arriola, que den la cara y esta madrugada, Amaury emitió un boletín, donde los jugadores de Chivas deben presentarse, con toda razón, si esto es una broma, deben presentarse hoy con su equipo para trabajar para el partido de vuelta de los Cuartos de final contra Tigres”.

El periodista resaltó que hay mala comunicación, dobles discursos, como siempre cada quien ve por sus propios intereses, pero “quién fue el que le dio el permiso al Toluca”.