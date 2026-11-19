Max Verstappen volvió a pronunciarse públicamente sobre el reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026, aunque en esta ocasión no fue para quejarse, sino para expresar sus propuestas. Entre ellas, destacó la eliminación de la parte eléctrica de los motores, así como del turbo, además de su preferencia por recuperar los motores de mayor cilindrada.

El cambio más radical para 2026 fue la distribución de energía en las unidades de potencia, pues el 50 por ciento proviene de la electricidad, mientras que el porcentaje restante corresponde a la combustión interna.

La diferencia es considerable respecto a la temporada pasada, cuando la energía eléctrica representaba alrededor del 30 por ciento de la potencia de los motores. Por ello, pilotos como Max Verstappen señalaron que la Fórmula 1 había perdido parte de su esencia: la velocidad.

Ahora, la gestión de energía ha obligado a los pilotos a sacrificar velocidad en determinados momentos para recuperar la carga de las baterías de sus monoplazas. Ante este escenario, Max Verstappen, convencido de que la categoría reina debe centrarse en la velocidad y la precisión, expresó que apostaría por eliminar el turbo y prescindir de la parte eléctrica de las unidades de potencia.

Si dependiera de mí, quitaría el turbo. También eliminaría la potencia eléctrica. Quizá podrías utilizarla como un sistema de adelantamiento, pero ya no depender tanto de la batería”, aseguró en declaraciones para Motorsport.

Max Verstappen durante la FP3 en Brasil. REUTERS

Asimismo, respaldó una de las peticiones más recurrentes entre los aficionados a la Fórmula 1: el regreso de los motores 10 cilindros y el sonido característico que marcó a toda una generación de la categoría.

Si dependiera completamente de mí, por supuesto que volvería a un V10 o algo parecido. Suena todavía mejor, pero sé que no es algo realista”, reconoció el neerlandés.

¿Max Verstappen consideró el retiro debido al cambio reglamentario?

Uno de los estilos de manejo más particulares de la Fórmula 1 es el del piloto de Red Bull. Más allá de su preferencia por un monoplaza con un eje trasero más suelto de lo habitual, que le permite jugar constantemente con el sobreviraje en las curvas, el cambio reglamentario de 2026 ha modificado la manera en la que el neerlandés las afronta.

Durante gran parte de su trayectoria, Max ha destacado por anticipar la frenada, colocar el auto y priorizar la tracción para conseguir una aceleración contundente a la salida de las curvas. Sin embargo, las nuevas regulaciones y la mayor importancia de la recuperación de energía eléctrica han obligado al tetracampeón del mundo a modificar algunos de esos hábitos. Por ende, en el transcurso del campeonato declaró que ya no disfrutaba como antes correr en la Fórmula 1.

Diría que las regulaciones actuales no están ayudando a prolongar mi carrera en la Fórmula 1. Digámoslo así. Podría dejarlo atrás fácilmente. Tengo muchos otros proyectos", expresó para el podcast Up To Speed en febrero del 2026.