El inminente retorno de los motores V8 a la Fórmula 1, proyectado para la temporada 2030 tras el acuerdo de principio alcanzado entre la FIA y los fabricantes para introducir unidades turboalimentadas de 2.1 litros con menor carga eléctrica, es un tema que Fernando Alonso y Sergio Pérez han tocado durante el día de medios del Gran Premio de Las Vegas, con ambos lamentando que no podrán vivir esa época.

Para Checo Pérez, de 36 años, el proyecto de construir desde cero la nueva escudería Cadillac representa la recta final de su paso por el Gran Circo. "Ya no viviré esos motores", sentenció el tapatío al ser cuestionado sobre si estará activo en 2030. El mexicano tiene un acuerdo firmado con el equipo de General Motors hasta, al menos, el 2029, pero ya en México había dejado en claro que este podría ser su último contrato, aunque siempre dejando abierta una posibilidad.

"Estoy poniendo realmente todo en estos últimos tres años de mi carrera, porque de verdad quiero darlo todo. Creo que después ya no me quedará mucha energía", explicó Pérez.

Por su parte, Fernando Alonso, quien actualmente cuenta con 45 años, tampoco contempla extender su estancia cuatro temporadas más y lamentó que la categoría tardara tanto en corregir el rumbo técnico iniciado con la era híbrida.

"No, no estaré por aquí para el nuevo V8. 100 %", aseguró el asturiano. "Sí, es frustrante que no lo tuviéramos ya en 2014. De 2014 a 2030 o 2031, eso significa que se pierden 16 o 17 años de carreras puras”, indicó el español quien siempre ha sido crítico con el reglamento que permitió la llegada de los motores V6 turbocargados con el sistema híbrido.