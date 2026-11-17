Más allá de la puesta a punto de los monoplazas, el Gran Premio de Las Vegas será un dolor de cabeza para las escuderías este fin de semana. ¿La razón? Se prevén temperaturas de entre 10 y 15 grados centígrados, lo que modificará la gestión de neumáticos en la calificación.

Debido a la baja temperatura del asfalto, los equipos deberán prescindir de las tradicionales vueltas de enfriamiento. Por lo cual, tendrán que alternar entre vueltas de preparación e intentos cronometrados de manera consecutiva, con un objetivo claro: que los neumáticos no pierdan calor y, con ello, su adherencia.

El trazado nocturno de Las Vegas se ha caracterizado los últimos tres años por ser de baja carga aerodinámica, por lo cual la puesta a punto de los monoplazas se ha visto obligada a recortar el ángulo de los alerones para ganar velocidad punta, debido a sus tres rectas cercanas a los dos kilómetros.

Por tanto, la configuración de los coches deberá priorizar la rapidez en rectas, pero sin sacrificar el agarre mecánico en las 17 curvas del circuito. Sin embargo, la gestión de las gomas será el principal desafío para el sábado.

Pirelli afrontará Las Vegas con su gama más blanda

La marca italiana de neumáticos es consciente de las temperaturas previstas para el sábado, por lo que llevará una selección de compuestos que incluye el C5, el más blando de todo su catálogo.

Esta elección permitirá a las escuderías contar con una goma que ofrece mayor agarre y que, de igual manera, facilitará alcanzar su ventana óptima de funcionamiento. Sin embargo, así como es el compuesto más sencillo de calentar, también es el que presenta una mayor degradación y pérdida de adherencia. Por lo tanto, los equipos deberán encontrar el equilibrio entre mantener los neumáticos en su temperatura ideal y evitar un desgaste excesivo.