Si de eventos espectaculares se trata, Las Vegas Nevada no tiene comparación. La ciudad del pecado concluyó esta semana el montaje de puentes vehiculares temporales como parte de la organización del Gran Premio de Las Vegas, que se llevará a cabo del jueves 19 al sábado 21 de noviembre.

Debido a que el GP de Las Vegas se corre en un circuito callejero de 6.12 kilómetros (3.8 millas), la organización de la Fórmula 1 (Liberty Media), junto con el Departamento de Obras Públicas del Condado de Clark, la firma de ingeniería Kimley-Horn y la contratista Las Vegas Paving, implementaron un sistema de puentes vehiculares modulares desmontables fabricados por la empresa especializada Acrow Bridge, con la intención de no perjudicar el tránsito vehicular de la ciudad.

Según los reportes que hizo públicos la empresa Acrow Bridge, los puentes no son simples rampas provisionales, sino estructuras de acero modular diseñadas bajo normas federales de autopistas estadounidenses para soportar tráfico pesado continuo, autobuses de dos pisos de la red pública y vehículos de emergencia.

Dos de los tres puentes, que se instalan en aproximadamente cuatro meses, tienen una longitud de 184.40 metros (605 pies), mientras que el tercero y más largo, montado sobre Flamingo Road, tiene una longitud de 217.93 metros.

Millonaria inversión pero ¿Por qué no puentes permanentes?

La inversión de los puentes forma parte de capital privado que Formula 1 (Liberty Media) desembolsó para crear el evento, de más de 500 millones de dólares en infraestructura permanente -como el edificio del Paddock- y alrededor de 80 millones de dólares en la repavimentación y adecuación vial del circuito.

El reporte técnico del Condado de Clark estima un costo recurrente de 1.9 millones de dólares anuales únicamente por los cierres viales, logística de grúas, ensamblaje, desmantelamiento y almacenamiento de la estructura cada año.

El mismo estudio calculó que cerrar la intersección de Flamingo Road y Koval Lane sin un puente elevado generaría más de 2 millones de dólares en costos directos por demoras de viaje a los automovilistas en cada edición, además de comprometer los tiempos de respuesta de ambulancias y bomberos.

El Condado de Clark evaluó construir un paso elevado permanente de concreto en Flamingo Road/Koval Lane para evitar el montaje anual. El costo estimado de esa obra permanente fue de $7.6 millones de dólares (una inversión única equivalente a cuatro años de montaje temporal), aunque quedó en pausa debido al impacto visual y comercial permanente que tendría sobre las propiedades adyacentes del corredor turístico.