Max Verstappen 'menosprecia' su posible 2do lugar en el Campeonato: "No me importa ser 2do o 5to"

Max Verstappen tiene claro que su principal objetivo en la Fórmula 1 es pelear por el primer lugar. Por ello, el piloto neerlandés restó importancia a la posibilidad de terminar como subcampeón de la temporada 2026, una posición que ya consiguió en 2025 y que actualmente luce cercana ante el dominio de Andrea Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli con Max Verstappen MEXSPORT

Pese a las dificultades que Red Bull ha enfrentado durante el campeonato, el neerlandés ha conseguido recuperar terreno en las últimas carreras. Después de quedarse cerca de la victoria en Azerbaiyán, consiguió triunfos en Malasia y Singapur, resultados que lo colocaron nuevamente en la pelea por los primeros puestos de la clasificación de pilotos.

Con este panorama, Verstappen se encuentra a seis puntos de George Russell y a cinco de Lewis Hamilton. Sin embargo, alcanzar el segundo puesto no representa una motivación para el cinco veces ganador del Gran Premio de la Ciudad de México.

“Realmente no me importa, porque solo se trata de quedar primero. Así que para mí, no me importa si quedo segundo o quinto”, declaró el piloto de Red Bull durante una conferencia de prensa.

Max Verstappen en México MEXSPORT

¿Cuál es el objetivo de Max Verstappen para el cierre de temporada?

Más allá de su posición en el campeonato de pilotos, Verstappen tiene como prioridad ayudar a Red Bull a conseguir el tercer lugar en la clasificación de constructores. El equipo de Milton Keynes busca superar a McLaren en este apartado y cerrar el año con mejores resultados colectivos.

“Lo único que queremos intentar lograr es quedar terceros en el campeonato de constructores. Creo que eso es lo que quiere el equipo, así que eso es lo que intentaremos hacer”, explicó el neerlandés.

Andrea Kimi Antonelli, inminente campeón de F1 MEXSPORT

De esta manera, el cierre de la temporada también servirá para que Red Bull trabaje en los aspectos que necesita corregir de cara al siguiente campeonato. Verstappen considera que, pese a los avances conseguidos durante 2026, todavía existen varios puntos por mejorar en el rendimiento del monoplaza.

“Todavía hay muchas cosas que queremos cambiar, y espero que eso haga que el coche sea un poco más coherente. Ese ha sido el objetivo desde hace mucho tiempo”, comentó.