Max Verstappen estalla contra Red Bull: “El coche es "inconducible”

El tetracampeón mundial Max Verstappen no ocultó su frustración este sábado tras una jornada de pesadilla en el Circuito Internacional de Shanghái, calificando a su monoplaza Red Bull de 2026 como “completamente inconducible” y describiendo cada giro a la pista como una “lucha por la supervivencia”.

Las dificultades del piloto neerlandés se agudizaron durante la clasificación para el Gran Premio de China, donde apenas logró rescatar la octava posición de salida, situándose casi un segundo por detrás del joven poleman de Mercedes, Kimi Antonelli.

“Hicimos bastantes cambios en el coche y no supusieron ninguna diferencia”, declaró un sombrío Verstappen a los periodistas. “Hemos estado todo el fin de semana sin poder conducir. Ni siquiera puedo ponerle una referencia; simplemente no es como debería ser”.

Inicio de era tormentoso

El arranque de la temporada 2026 ha sido un balde de agua fría para la escudería de Milton Keynes. El equipo estrenó este año un motor diseñado íntegramente de forma interna, un proyecto ambicioso que, hasta ahora, ha obligado a rebajar las expectativas de éxito inmediato.

Aunque Verstappen reconoció que la unidad de potencia influye en los resultados, señaló que el manejo del chasis RB22 es el problema mayor. El piloto de 28 años explicó que el exceso de deslizamiento le impide atacar las curvas con confianza.

Estamos perdiendo mucho con el coche en este momento. No puedo apretar nada porque el coche no me deja; no siento que tenga el control”, sentenció el neerlandés, quien también ha sido un crítico vocal de las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 que dan un peso excesivo a la energía eléctrica de la batería.De Australia a China: una tendencia negativa

El bache de rendimiento no es un evento aislado. La semana pasada en Australia, Verstappen sufrió un choque en la clasificación debido a un bloqueo repentino del eje trasero, lo que le obligó a una remontada desde el fondo de la parrilla hasta el sexto puesto.

En Shanghái, la situación parece haber empeorado. Durante la carrera sprint del sábado, Verstappen cayó de la octava a la decimoquinta posición en la primera vuelta tras una mala salida, logrando recuperar terreno apenas para finalizar noveno.

Verstappen largará desde la octava posición AFP

Incluso el equipo filial y los competidores directos han superado la barrera de Red Bull; Pierre Gasly, con el Alpine, logró clasificarse séptimo, por delante del tetracampeón. Por su parte, el compañero de equipo de Verstappen, el francés Isack Hadjar de 21 años, terminó apenas a una décima de segundo de la marca del neerlandés, clasificándose noveno.

Panorama sombrío para el Gran Premio de China

Con la parrilla dominada por Mercedes, Ferrari y McLaren en las primeras tres filas, las esperanzas de podio para Red Bull parecen remotas. La carrera, que se disputará este domingo por la madrugada (tiempo de la Ciudad de México), representa un desafío mental y técnico para un Verstappen que no disfruta del comportamiento de los nuevos monoplazas híbridos.

Al ser cuestionado sobre sus expectativas para el cierre del fin de semana en China, Verstappen fue lapidario: “Desde mi posición en la parrilla, no va a ser una carrera divertida”.