Kimi Antonelli y el récord de la F1 que estableció con su pole en China 

El Gran Premio de China 2026 ha sido testigo de un cambio de guardia generacional y ante los ojos de sorpresa de Toto Wolff no fue el británico George Russell quien se llevó la pole position, sino su compañero, Kimi Antonelli, quien no solo aseguró la primera posición de salida para el domingo, sino que pulverizó una de las marcas más emblemáticas de la Fórmula 1: el récord del piloto más joven en lograr una pole.

Con apenas 19 años, 6 meses y 18 días, Antonelli superó la histórica marca de Sebastian Vettel, quien ostentaba el récord desde aquel lluvioso GP de Italia en 2008. La hazaña del italiano llega tras una Q3 de alta tensión donde el dominio de las "flechas de plata" fue absoluto, a pesar de los problemas técnicos que acecharon el garaje de su compañero.

La primera escena de la última ronda de la calificación fue la del coche de Russell detenido en la pista por un problema con la caja de cambios. El inglés logró regresar a pits, pero Antonelli aprovechó para colocar un giro de 1m32.064s y disfrutar su primera pole.

"Sí, fue una sesión bastante limpia, así que estoy muy feliz. George tuvo un problema, así que hubiera sido genial verlo hacer las dos tandas, pero fue una sesión realmente buena. Fue limpia y no hubo errores, así que estoy deseando que llegue la carrera", explicó el joven piloto al finalizar la sesión.

La clave del éxito, según el propio Antonelli, fue no permitir que el caos operativo del equipo afectara su rendimiento en pista. Ante la presión de ver a su compañero contra las cuerdas, el italiano ejecutó una vuelta impecable: "Vi que George tuvo el problema, pero simplemente traté de mantener la concentración, mantener la calma y dar una buena vuelta, cosa que hice al final", admitió el piloto quien, apenas el año pasado debutaba en la máxima categoría como reemplazo de Lewis Hamilton, quien había decidido irse a Ferrari.