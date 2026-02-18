Se van contra Matías Almeyda; le dan 7 partidos de castigo

Matías Almeyda recibió un fuerte castigo por lo sucedido el pasado sábado en el duelo entre el Sevilla y el Alavés de la jornada 24 de LaLiga, donde el extécnico de Chivas fue expulsado y recibió un castigo de siete partidos.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol desglosó la sanción en cuatro partes:

- 2 partidos de suspensión por sus protestas al cuerpo arbitral.

- 1 partido por no dirigirse al vestidor tras ser expulsado.

- 3 partidos por “actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas” hacia los árbitros.

- 1 partido por “conducta contraria al buen orden”.

El Sevilla consideró que la expulsión de Matías Almeyda “no puede considerarse dirigida al árbitro o a sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración y lamento ante una ocasión manifiesta de gol de su equipo, que no justifican la tarjeta roja”.

El club solicitó que se dejara sin efecto la roja “por error material”, así como sus consecuencias disciplinarias.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁ MATÍAS ALMEYDA:

- Jornada 25: de visita ante el Getafe.

- Jornada 26: de visita ante el Betis.

- Jornada 27: de local ante Rayo Vallecano.

- Jornada 28: de visita en ante el Barcelona.

- Jornada 29: de local ante Valencia.

- Jornada 30: de visita ante el Oviedo.

- Jornada 31: de local ante el Atlético de Madrid.

EL SEVILLA RECURRIRÁ LA SANCIÓN DE MATÍAS ALMEYDA

El Sevilla defendió a Matías Almeyda tras un castigo que consideró excesivo, por lo que anunció que recurrirá la decisión.

“El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos”, indicó.

El Sevilla subrayó que comparten el arrepentimiento y las disculpas expresadas por Matías Almeyda.