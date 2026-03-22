De Cruz Azul al abismo: Martín Anselmi es despedido del Botafogo y suma otro fracaso

La carrera de Martín Anselmi sumó un nuevo y doloroso tropiezo en el futbol internacional. Tras su polémica salida de la Máquina del Cruz Azul a principios del año pasado, el estratega argentino no logró encontrar la brújula y este domingo 22 de marzo recibió la peor de las noticias. La directiva del Botafogo de Brasil tomó la tajante decisión de destituirlo de su cargo como director técnico, cortando de tajo un proyecto que apenas duró tres meses en el exigente banquillo sudamericano. Lo más sorpresivo del cese ocurrió debido a que el despido llegó justo después de que la escuadra albinegra consiguió una apretada victoria de 2-1 frente al Bragantino durante la jornada sabatina.

Martín Anselmi en el banquillo del Botafogo. REUTERS

LAS VERDADERAS RAZONES DEL DESPIDO EN BRASIL

A través de un contundente comunicado oficial, la cúpula del cuadro carioca detalló los verdaderos motivos que detonaron esta prematura salida. Los altos mandos explicaron que, a pesar del profundo respeto por la ética de trabajo del argentino y su cuerpo técnico, el desempeño en la cancha dictó una sentencia definitiva. "No vimos la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón", sentenció el documento emitido por la institución. Esta alarmante falta de desarrollo táctico obligó a los directivos a buscar un cambio de timón urgente para rescatar los objetivos trazados tanto en la actual temporada como en el futuro a mediano plazo.

La paciencia de la directiva y de los fervientes aficionados llegó a su límite rápidamente. Martín Anselmi estampó su firma con el Botafogo apenas en enero de 2026, ilusionado con un jugoso contrato que lo vinculaba a la institución hasta diciembre de 2027. Sin embargo, el pobre accionar colectivo provocó que su aventura brasileña terminara de forma abrupta. Ahora, el magnate John Textor y todo el departamento de futbol del club iniciaron la cacería de un nuevo comandante, dejando al equipo temporalmente en las manos de Rodrigo Bellão, actual entrenador de la categoría Sub-20, quien dirigirá las prácticas a partir de este martes 24 en el majestuoso complejo del Botafogo CT.

UN CAMINO LLENO DE TROPIEZOS DESDE SU ADIÓS A CRUZ AZUL

Este duro revés en Sudamérica confirmó la terrible racha negativa que persigue al director técnico desde que abandonó el balompié mexicano. Los seguidores cementeros recuerdan perfectamente su partida de Cruz Azul en enero de 2025, momento en el que decidió emigrar al Viejo Continente con la firme promesa de brillar en la élite. Su primera parada ocurrió en el histórico Porto de Portugal, un reto mayúsculo que culminó en un rotundo y doloroso fracaso. En territorio lusitano, el estratega corrió con la misma mala suerte y la directiva de los Dragones lo echó por la puerta de atrás al cabo de seis meses, debido a una inaceptable cadena de descalabros que hundió el funcionamiento del equipo.

Martín Anselmi con semblante molesto. Mexsport

Con dos despidos consecutivos en tiempo récord, la reputación de Martín Anselmi sufrió un golpe durísimo en el competido mercado de estrategas internacionales. El sueño de consolidarse como un técnico de clase mundial se esfumó entre malas decisiones en el vestidor y proyectos que nunca lograron despegar. Por ahora, el timonel sudamericano tendrá que replantear su futuro desde cero, analizar a fondo sus errores y buscar una nueva oportunidad que le permita lavar su imagen, tras dejar un oscuro rastro de decepciones tanto en el futbol europeo como en las difíciles canchas del campeonato en Brasil.