Indy 500: Pato O'Ward lidera en velocidad sin succión durante segundo día

La preparación para las 500 Millas de Indianápolis 2026 continuó este miércoles durante el segundo día de prácticas oficiales y, donde el piloto regiomontano Pato O’Ward, integrante de Arrow McLaren, finalizó la sesión en la posición 27 tras registrar una velocidad máxima de 223.699 mph durante su mejor vuelta, la cual completó en un tiempo de 40.2327 segundos.

A pesar de situarse en la parte baja de la tabla de velocidades puras, el enfoque del regiomontano se centró en el rendimiento del monoplaza bajo condiciones de tráfico y tandas largas, un programa que ya había iniciado desde la jornada previa. McLaren ha encontrado en el pasado el ritmo de un coche rápido a una vuelta y con tráfico, pero Pato O’Ward ha perdido la oportunidad de ganar la carrera al carecer de rendimiento en aire limpio.

O'Ward completó un total de 61 giros al óvalo de 2.5 millas, destacando especialmente en el rubro de velocidad promedio sin succión (No Tow Speed), donde se colocó como el líder de la sesión con un registro de 221.409 mph. Este dato sugiere que el monoplaza número 5 posee una base sólida para el ritmo de carrera individual, independientemente del efecto de rebufo de otros competidores.

Los cinco mejores de las prácticas del miércoles para Indy 500 2026

El clasificador general del segundo día fue liderado por Conor Daly, quien registró una velocidad de 228.080 mph. El actual campeón, Álex Palou, se ubicó en la segunda posición con un promedio de 228.026 mph, seguido de cerca por David Malukas. Palou fue el mejor de la jornada previa.

Este jueves continuarán las prácticas antes de pasar al Fast Friday donde los competidores tendrán a su disposición toda la potencia del motor antes de la calificación.